FC Nantes-RC Lens : Peu de surprises pour ce choc, les compos !

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 12:27

Ce soir, le FC Nantes affronte le RC Lens pour une place en demi-finale de Coupe de France et rééditer l'exploit de la saison passée. Découvrez les compos.

Alors que le FC Nantes et le RC Lens se sont déjà affrontés récemment, au profit des Lensois, les Canaris vont tenter de prendre leur revanche sur les Sang et Or ce soir, en quart de finale de la Coupe de France, afin de s'offrir une place dans le dernier carré de la compétition. Alors que le match se jouera dans un stade à huis clos, et à un horaire qui ne convient pas à Antoine Kombouaré, le FCN va tout de même tenter de réaliser un gros coup pour continuer à rêver.

L'enjeu est de taille pour le FC Nantes. Sortis de la Ligue Europa il y a moins d'une semaine, les hommes d'Antoine Kombouaré ne voudront sans doute pas subir une nouvelle élimination en si peu de temps. En face, le RC Lens, qui réalise une belle saison, malgré un coup de mou ces dernières semaines, se verrait bien s'offrir une belle épopée dans cette compétition avec, pourquoi pas, un trophée à la clé.

FC Nantes-RC Lens : Quasiment l'équipe type pour les deux formations

Hormis les gardiens qui devraient changer par rapport aux rencontres de Ligue 1, le FC Nantes, tout comme le RC Lens, devraient aligner son équipe type ce soir afin d'essayer de se hisser en demi-finale de la Coupe de France. Côté Canaris, Andy Delort, qui n'a toujours pas ouvert son compteur, sera bien présent, et essayera de faire trembler les filets pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Rémy Descamps fera son apparition dans les cages nantaises, comme lors des matchs précédents.

En ce qui concerne le RC Lens, le constat est le même, hormis peut-être pour Julien Le Cardinal, qui pourrait débuter cette rencontre face au FC Nantes. Arrivé cet hiver en provenance du Paris FC, le défenseur lensois avait été titulaire lors des deux dernières rencontres de Coupe de France, et devrait être reconduit par Franck Haise pour ce choc face aux Canaris.

La compo probable du FC Nantes :

Gardien : R. Descamps

Défenseurs : F. Centonze, J. Castelletto, A. Girotto, J. Hadjam

Milieux de terrain : M. Sissoko, P. Chirivella, F. Mollet

Attaquants : L. Blas, A. Delort, M. Simon

La compo probable du RC Lens :

Gardien : J. Leca

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : J. Le Cardinal, S. Abdul Samed, S. Fofana, M. Haïdara

Attaquants : F. Sotoca, L. Openda, D. Pereira Da Costa