OL : Après Grenoble, Lyon reçoit un premier verdict pour les blessés

Publié par Enzo Vidy le 01 mars 2023 à 12:10

Malgré la qualification assurée par l' OL face à Grenoble, Bradley Barcola et Jeffinho sont sortis blessés, et seraient touchés aux ischio-jambiers.

L' OL a assuré l'essentiel mardi soir au Groupama Stadium. Opposés à Grenoble, actuel 7e de Ligue 2, les Lyonnais ont validé leur billet pour une place en demi-finale de la Coupe de France. Néanmoins, la partie n'a pas été une simple formalité. Car si les hommes de Laurent Blanc ont trouvé l'ouverture à deux reprises grâce à Bradley Barcola (24e) et Jeffinho (38e), la seconde période a été beaucoup plus compliquée.

Dans la dernière demi-heure, l' OL s'est fait bousculer par une vaillante équipe grenobloise, qui est même parvenue à réduire le score par l'intermédiaire d'Amine Sbai à la 74e minute. Derrière, les Gones ont réussi à tenir leur petit avantage, pour finalement s'imposer 2-1 devant un public qui commence à rêver d'un trophée en fin de saison.

À l'issue de la rencontre, Laurent Blanc n'était pas totalement satisfait de la prestation de ses joueurs dans une soirée où tout n'a pas été parfait, loin de là. En effet, l' OL a perdu Bradley Barcola et Jeffinhosur blessure, et un premier verdict est tombé pour les deux joueurs.

OL : Les ischio-jambiers sont touchés pour Bradley Barcola et Jeffinho

C'est une bien mauvaise nouvelle pour Laurent Blanc et l' OL. Questionné sur l'état de santé de Bradley Barcola et Jeffinho à l'issue du match, l'entraîneur lyonnais a annoncé qu'ils étaient tous les deux touchés aux ischio-jambiers. "Sur la blessure de Jeffinho, Ce sont les ischios, comme Barcola. Et ce n'est pas sur sa célébration. Est-ce que je vais lui interdire ? Non, qu'il en fasse beaucoup des saltos. Cela voudra dire qu'il est efficace."

Laurent Blanc fait évidemment référence à la célébration de la nouvelle recrue de l' OL après avoir débloqué son compteur à la 38e minute mardi soir face à Grenoble.