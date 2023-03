ASSE : Un attaquant profite de l'absence de Charbonnier pour briller

Publié par Jules le 02 mars 2023 à 09:26

Arrivé cet été à l'ASSE, Ibrahima Wadji a eu du mal à s'imposer à Sainté, mais brille avec les Stéphanois depuis la blessure de Gaëtan Charbonnier.

Après un début de saison plus que compliqué, l'ASSE revient très bien en Ligue 2, et enchaîne les victoires ces dernières semaines. En effet, les Verts restent sur une série de 4 victoires en championnat, ce qui a permis aux hommes de Laurent Batlles de remonter à la 15e place du classement, et d'avoir 7 points d'avance sur la zone rouge. Une excellente nouvelle pour les Stéphanois qui ont longtemps été relégables cette saison, et qui peuvent désormais respirer un petit peu.

Alors que l'AS Saint-Etienne va se frotter à deux grosses écuries de L2 dans les prochaines semaines, les Verts pourraient frapper un grand coup en s'imposant contre des candidats à la montée en Ligue 1 cette saison. Pour ce faire, l'ASSE sera malheureusement privé de Gaëtan Charbonnier, blessé jusqu'à la fin de l'exercice en cours, mais pourra compter sur Ibrahima Wadji, arrivé cet été, et qui montre enfin tout son talent avec les Verts ces dernières semaines.

ASSE : Ibrahima Wadji est passé de flop à top

Alors que les Verts l'ont recruté pour 1 million d'euros l'été dernier, Ibrahima Wadji apparaissait comme un flop avec l'ASSE durant la première partie de saison. Mais tout a basculé pour l'attaquant sénégalais ces dernières semaines, avec la blessure de Gaëtan Charbonnier. Replacé à la pointe de l'attaque stéphanoise, l'ancien joueur de Qarabag s'éclate, et n'est pas étranger au retour en forme de l'AS Saint-Etienne ces dernières semaines.

Auteur de 3 buts sur les 4 derniers matchs, l'attaquant de l'ASSE fait aussi bien que durant les 14 matchs précédents, où il avait également inscrit 3 réalisations. Un atout offensif pour l'AS Saint-Etienne qui espère que le Sénégalais va continuer sur sa lancée dans les prochains mois. Aussi, Ibrahima Wadji apporte un type d'attaquant qui a souvent manqué à Sainté, puisque c'est un joueur rapide, capable de faire des différences en contre-attaque. Une arme supplémentaire pour valider au plus vite le maintien en Ligue 2.