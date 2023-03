PSG : Neymar de retour face au Bayern, l'espoir demeure

Publié par Jules le 02 mars 2023 à 09:56

Blessé il y a quelques semaines avec le PSG, Neymar pourrait faire son retour face au Bayern la semaine prochaine en Ligue des Champions.

La semaine qui arrive va être déterminante pour le PSG. En effet, les Parisiens affrontent le Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions et va devoir renverser le club allemand pour espérer se qualifier en quarts de finale. Cependant, la tâche ne sera pas simple pour les hommes de Christophe Galtier, qui se sont inclinés lors du match aller au Parc des Princes, et qui vont devoir réaliser un sans-faute pour espérer retourner la situation et rêver encore d'un sacre européen cette saison.

Alors que le PSG devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé dès le début de cette rencontre, la participation de Neymar est toujours très incertaine, suite à sa blessure contractée contre le LOSC, le 19 février dernier. Alors que Presnel Kimpembe est blessé pour une très longue durée, le Brésilien pourrait, quant à lui, revenir pour le match contre le Bayern Munich, même si les délais paraissent très courts pour l'attaquant du PSG, auteur de 18 buts et 17 passes décisives cette saison.

PSG : Neymar fait tout ce qu'il peut pour revenir à temps

Comme le rapporte L'Équipe dans son édition du jour, le PSG garde espoir pour Neymar. En effet, le Brésilien poursuit toujours des soins intensifs pour son entorse afin d'être disponible pour la rencontre de Ligue des Champions mercredi prochain. Même si sa présence est fortement compromise avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien donne tout pour être dans le groupe parisien qui se déplacera en Bavière en milieu de semaine prochaine.

Pour le moment, impossible de dire si le Paris SG pourra compter sur Neymar pour cette rencontre clé de la saison parisienne. Quelle que soit la réponse, cela ne devrait pas se jouer à grand chose pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, dont la présence à l'Allianz Arena n'est, pour le moment, pas encore exclue au PSG.