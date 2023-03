ASSE : David Guion fait une déclaration forte avant Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 02 mars 2023 à 21:26

Bordeaux reçoit l'ASSE samedi en ouverture de la 26e journée de Ligue 2. David Guion se méfie de Saint-Etienne, vainqueur au match aller.

Bordeaux attend l’ASSE de pied ferme au Matmut Atlantique. L'AS Saint-Etienne s'était imposé lors du match aller (2-0), à Geoffroy-Guichard et logiement, les Girondins tiennent à prendre leur revanche. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, David Guion est revenu sur cette défaite frustrante à l'aller.

« On avait eu beaucoup de situations à Saint-Etienne, des occasions très nettes. Je pense qu’on était beaucoup plus proches de marquer. C’est vrai que sur un contre, on avait pris ce deuxième but et on était sortis de ce match-là avec beaucoup de frustration, car on avait eu l’impression qu’on ne méritait pas de perdre », a rappelé David Guion, entraîneur des Girondins de Bordeaux.

ASSE : David Guion, « Saint-Etienne sera vraiment très difficile à jouer »

Six mois plus tard, Bordeaux reçoit l’ ASSE, samedi à 15h. Et les Girondins sont déjà en ordre de bataille pour en découdre. En plus de la leçon du match aller, ils sont désormais dans une dynamique positive. Le club est classé 2e de Ligue 2 et en course pour la remontée immédiate en Ligue 1. Néanmoins, David Guion se méfie sérieusement des Verts, eux aussi en forme depuis janvier 2023, puisqu'ils sont sur une série de 4 victoires en championnat et ne sont plus relégables.

« Ce n’est pas du tout la même équipe qu’au match aller. Depuis le mercato, l’ ASSE a beaucoup recruté. Il y a une nouvelle dynamique en place depuis la trêve. Les recrues du mercato se sont adaptées très rapidement. Cette équipe a enfin trouvé son équilibre. Ce sera vraiment un match très difficile à jouer, face à une équipe transformée. Il faudra être très vigilants à nouveau samedi », a prévenu le coach des Girondins de Bordeaux.