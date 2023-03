ASSE : Saint-Etienne en posture de favori contre Bordeaux

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 12:52

L’ ASSE a rendez-vous à Bordeaux, samedi à 15h, en Ligue 2. Saint-Etienne est donné favori pour ce match retour, grâce à une statistique d'Opta.

Relégués en Ligue 2, au terme de la saison dernière, l’ ASSE et Bordeaux s’affrontent samedi après-midi, en ouverture de la 26e journée. Les Verts se déplacent en Gironde, très motivés, car ils sont sur une série de 4 victoires et sont sortis de la zone rouge. Mieux, ils ont une avance de 7 points sur le premier club relégable, Dijon FCO.

Mais le constat est que l’AS Saint-Etienne ne joue pas dans le même mini-championnat que son adversaire ce samedi. Pendant que les Verts (15es) se débattent pour rester en Ligue 2, les Girondins (2es) sont en course pour l’une des deux premières places donnant accès à la Ligue 1. Bordeaux (45 points) est en concurrence directe avec le Havre (1er avec 52 points) et le FC Sochaux (3e avec 44 points).

ASSE : Selon Opta, Saint-Etienne a pourtant un avantage sur Bordeaux

Vu les résultats (13 victoires, 6 nuls et 6 défaites) et le rang qu'occupe Bordeaux, les Girondins sont évidemment favoris face à l' ASSE (9 victoires, 6 nuls et 10 défaites). Mais, Opta ressort une statistique qui place l’ ASSE en posture de favori dans le duel contre Bordeaux. Le spécialiste de données statistiques sportives souligne que l’AS Saint-Etienne n’a battu qu’une seule équipe du top 7 actuel de Ligue 2 (soit 3 nuls et 4 défaites) cette saison. Et tenez-vous bien, c’était les Girondins de Bordeaux, lors du match aller remporté 2-0 à Geoffroy-Guichard, le 10 septembre dernier.

Ibrahima Wadji et Yvann Maçon avaient été les deux buteurs stéphanois lors de cette 8e journée. Si le deuxième a quitté l’ ASSE pour le Paris FC cet hiver, le premier est toujours présent. Il a même trouvé une place de titulaire en l'absence de Gaëtan Charbonnier, opéré du genou et indisponible jusqu'à la fin de la saison. Mieux, l’avant-centre malien a inscrit 3 buts lors des 4 derniers matchs remportés par Saint-Etienne. Ibrahima Wadji sera donc aligné aux côtés de Jean-Philippe Krasso, qui fait trembler David Guion.