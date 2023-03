Montpellier HSC : Un retour important confirmé au MHSC avant Angers

Publié par Thomas G. le 03 mars 2023 à 15:05

En quête d'un quatrième match consécutif sans défaite, le Montpellier HSC pourra compter sur le retour de l'espoir français Elye Wahi.

Ce week-end, le Montpellier HSC a l'occasion de frapper un gros coup dans la course au maintien. Grâce à leur série de 3 matchs sans défaite, les Montpelliérains ont pris leurs distances avec la zone de relégation. Les hommes de Michel Der Zakarian pourraient prendre 9 points d’avance sur le premier relégable en cas de victoire ce week-end face à Angers SCO.

Lors de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1, le Montpellier HSC pourra compter sur le retour de son attaquant Elye Wahi. Blessé lors de la victoire du MHSC à Troyes, l’international espoir français sera de retour dans le groupe qui affrontera les Angevins dimanche. Présent en conférence de presse à deux jours du match, Michel Der Zakarian a confirmé le retour de l’attaquant de 20 ans. « On récupère Wahi, il sera dans le groupe », et a indiqué une éventuelle titularisation : « tout est possible ».

Auteur de 8 buts et une passe décisive cette saison, Elye Wahi a pris un statut plus important cette saison à Montpellier. La présence du co-meilleur buteur du MHSC pourrait permettre aux Héraultais d’engranger leur 9e succès de la saison. En revanche, le Montpellier HSC sera une nouvelle fois privé d’Enzo Tchato, Léo Leroy et Théo Sainte-Luce.

En plus d’Elye Wahi, le capitaine du Montpellier HSC, Téji Savanier, fait également son retour dans le groupe. Le milieu de 31 ans a purgé son match de suspension suite à son carton rouge pris face à Troyes. Le retour des deux meilleurs buteurs du Montpellier HSC, cette saison, devrait être un atout précieux face à la lanterne rouge de Ligue 1. Téji Savanier devrait être aligné d’entrée de jeu par Michel Der Zakarian tandis qu’Elye Wahi pourrait démarrer sur le banc.