Stade Rennais : La confidence forte de Bourigeaud avant Marseille

Publié par Enzo Vidy le 03 mars 2023 à 23:01

À deux jours du choc entre le Stade Rennais et l' OM, Benjamin Bourigeaud a livré une confidence forte concernant ses performances au SRFC.

Dans un rendez-vous aussi important que celui qui arrive dimanche soir entre le Stade Rennais et l' OM, Benjamin Bourigeaud sera forcément attendu. Homme fort du SRFC la saison dernière, l'ancien joueur du RC Lens traverse une période un peu plus délicate depuis le retour de la Coupe du monde.

Un peu à l'image de son équipe, Benjamin Bourigeaud manque de régularité dans ses performances, et n'est plus aussi influent sur le jeu du Stade Rennais. L'absence d'Hamari Traoré pourrait être l'une des raisons principales de cette mauvaise passe, même si tout ne se résume pas à cela selon le vice-capitaine du Stade Rennais. Quoi qu'il en soit, Benjamin Bourigeaud n'a pas nié les différentes choses qui lui sont reprochées par les observateurs, mais a livré une confidence forte avant le match face à l'OM.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud est conscient qu'il doit s'améliorer

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Benjamin Bourigeaud a répondu à plusieurs questions. S'il a confirmé que la victoire à Nantes avait été bénéfique pour le groupe, il s'attend à un match difficile face à l' OM dimanche soir. "Forcément ils vont essayer de réagir rapidement, mais on a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il fallait faire pour les mettre en difficulté, et on ne sera pas là pour leur faire de cadeau."

Derrière, le milieu de 29 ans est revenu sur ses dernières performances, et a reconnu qu'il devait s'améliorer dans plusieurs domaines. "C’est vrai que c’est une période compliquée pour tout le monde, il a fallu trouver une adaptation avec Spence. Aujourd’hui, j’ai été réaxé donc je dois m’adapter à un nouveau poste. Je suis conscient de mes performances et je sais que je doit m’améliorer dans beaucoup de choses." Après les paroles, Benjamin Bourigeaud va devoir passer aux actes, et un grand match contre l'OM dimanche soir serait le meilleur moyen pour faire taire ses détracteurs.