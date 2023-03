PSG Mercato : Sergio Ramos est fixé pour son futur avec le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 04:05

Libre le 30 juin prochain, Sergio Ramos veut poursuivre l’aventure sous les couleurs du PSG. Mais la direction du club de la capitale préfère temporiser.

À bientôt 37 ans, Sergio Ramos ne pense pas encore à la retraite. Arrivé librement en août 2021 après avoir tout gagné avec le Real Madrid, le défenseur central espagnol veut continuer à évoluer au plus haut niveau. Auteur d'une deuxième saison beaucoup plus convaincante en Ligue 1, le Champion du monde 2010 apprécie son séjour dans la capitale française et se verrait bien poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain le plus longtemps possible.

À en croire les informations du journal L’Équipe, des échanges au sujet d’une éventuelle prolongation ont déjà eu lieu entre le clan Ramos et la direction parisienne. Surtout qu’avec la blessure de Presnel Kimpembe, qui devrait observer une période d’indisponibilité de huit à neuf mois, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo devrait avoir un rôle plus important au sein de l’effectif des Rouge et Bleu en cette fin de saison. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne seraient pas pressés de boucler les choses dans ce dossier.

PSG Mercato : Sergio Ramos va devoir prouver encore

L’Équipe rapporte que les premiers échanges auraient d’ores et déjà été noués entre le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos. « Les relations sont fluides et les choses sont nettes », mais aucune avancée concrète n'est vouée à être réalisée rapidement. Le quotidien sportif explique que Ramos espère continuer avec Paris, mais la réciproque n’est pas forcément vraie.

En effet, le Paris SG n’aurait pas encore décidé si oui ou non il faut conserver le vétéran espagnol. Un peu refroidi par les performances de son numéro 4, très fébrile au retour de la trêve liée à la Coupe du monde 2022, le PSG attend que Ramos se montre irréprochable lors des derniers mois de compétition. Notamment: le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 8 mars à l’Allianz Arena.