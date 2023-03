OL Mercato : Lyon regrette déjà un gros départ dans les tuyaux

Publié par ALEXIS le 04 mars 2023 à 16:28

En fin de contrat à l’ OL en juin, Moussa Dembélé va partir librement. Et la direction du club rhodanien regrette déjà son investissement perdu.

L’ OL a tenté de vendre Moussa Dembélé plus d’une fois, mais n’y est pas arrivé. Il avait été prêté à l’Atlético Madrid en janvier 2021, avec une option d’achat. Toutefois, le club madrilène n’avait finalement pas levé l’option d’achat estimée à 33 millions d'euros.

Revenu à l’Olympique Lyonnais à l'été 2021, l’attaquant franco-malien avait fait une bonne saison 2021-2022. Il avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs disputés en Ligue 1. Cependant, Moussa Dembélé a été relégué au second plan cette saison, à la suite du retour d’Alexandre Lacazette.

Pour éviter de voir le joueur de 26 ans partir librement, à la fin de la saison, l’ OL avait essayé de le transférer pendant le mercato de janvier dernier, mais cela n’a pas été possible pour diverses raisons. Le nom du natif de Pontoise est pourtant associé à plusieurs clubs en Angleterre : Manchester United, Arsenal, Everton, Leeds ou encore Southampton.

OL Mercato : Ponsot regrette de voir Moussa Dembélé partir librement

Finalement, Moussa Dembélé est parti pour quitter l' OL librement, à la fin de son bail. Dans 4 mois, il va signer avec le club de son choix, sans indemnité de transfert. Une mauvaise opération pour le club rhodanien qui a investi 22 M€ dans son transfert du Celtic Glasgow (Écosse), en aout 2018.

« Même si on le regrette, on voit de plus en plus des joueurs qui vont au bout de leur contrat, c’est aussi leur droit. Moussa Dembélé, c'est 22 millions d’euros de transfert, et ce n’est pas agréable pour nous de voir qu’il va au bout de son bail », a déclaré Vincent Ponsot sur le plateau de TKYDG.