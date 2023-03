OL : La grosse crainte de Laurent Blanc avant Lorient

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 10:23

Seulement 9ème de Ligue 1, l'OL ne pourra pas compter sur toutes ses forces contre le FC Lorient. Le coach rhodanien, Laurent Blanc doit improviser.

Qui verra ses espoirs d'Europe s'éteindre ? C'est la question que l'on peut se poser à l'aube d'un affrontement entre l'Olympique Lyonnais (9ème, 38 pts) et le FC Lorient (8ème, 39 pts). Si impressionnants en début de saison, les deux équipes n'ont pas réussi à garder leur rythme effréné de victoires. Désormais, les Gones pointent à 8 longueurs du top 5, tandis que les Merlus sont distancés de 7 unités avant la 26ème journée.

Autrement dit, cette rencontre devrait valoir cher dans la fin d'exercice des deux clubs. Une défaite serait presque fatale pour l'un ou l'autre dans la course à l'Europe. Le Stade Rennais, 5ème et principale cible à atteindre, n'a pas encore joué et pourrait prendre le large en cas de victoire contre l'Olympique de Marseille. Laurent Blanc, le coach rhodanien sait qu'il ne pourra pas compter sur toutes ses forces pour affronter les Merlus.

De nombreux absents à l'OL avant d'affronter le FC Lorient

Le FC Lorient pourra se réjouir de la nouvelle. Laurent Blanc devra composer sans de nombreux cadres d'après L'Équipe : Alexandre Lacazette, Malo Gusto (ischios-jambiers), Anthony Lopes (fracture du doigt), Thiago Mendes (adducteurs) et Jeffinho (cuisse) sont tous blessés et seront inaptes à jouer ce week-end. Des absences qui devraient chambouler la composition de départ de l'OL, au moment où le club a besoin d'une victoire pour entretenir son rêve d'Europe.

Touché à une cuisse face au Grenoble Foot 38, le jeune attaquant lyonnais Bradley Barcola sera lui présent mais devrait être préservé par Laurent Blanc. C'est Rémy Riou qui devrait de son côté remplacer Anthony Lopes dans les buts, après une dernière apparition le 31 août dernier (victoire 2-1 contre Auxerre). Enfin, Corentin Tolisso pourrait faire son retour au milieu de terrain, aux côtés de Johann Lepenant et Maxence Caqueret.