PSG Mercato : Lionel Messi tranche, officialisation imminente ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2023 à 21:24

Annoncé un peu partout sur le globe, Lionel Messi devrait poursuivre son aventure avec le PSG. Le septuple Ballon d’Or aurait d’ores et déjà pris sa décision.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et cela donne libre cours à toute sorte de spéculation sur son avenir. D’après la presse espagnole, l’attaquant de 35 ans serait attendu en Catalogne par son ancien coéquipier Xavi, aujourd’hui entraîneur, pour prendre sa retraite au FC Barcelone, là où tout a commencé pour lui en 2000.

Même si le dossier n’est pas facile comme l’a indiqué Javier Tebas, président de la Liga, la direction barcelonaise mettrait tout en oeuvre pour réaliser cet énorme chantier. Au-delà des frontières de l’Europe, le patron de la Major League Soccer a récemment avoué que son institution était prête à aider l’Inter Miami afin de voir Lionel Messi débarquer dans le championnat américain dès cet été. Libre dans quatre mois, la Pulga ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière. Toutefois, le natif de Rosario aurait déjà tranché sur cette question.

PSG Mercato : Encore quelques détails à régler pour la prolongation de Lionel Messi

Arrivé librement en août 2021 en provenance du Barça, Lionel Messi ne devrait pas quitter les rangs du Paris Saint-Germain après seulement deux ans en Ligue 1. En effet, le journaliste Florent Torchut assure ce lundi que le compatriote d’Angel Di Maria ne penserait qu’au Paris SG pour la suite de sa carrière. Le spécialiste du quotidien L’Équipe explique que Messi est prêt à poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu et qu’à ce jour, il ne reste que quelques détails financiers à régler avant l’officialisation de sa prolongation.

« Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris (…) Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. C’est sa volonté et celle de son club », a confié Florent Torchut dans les colonnes du journal Le Parisien.

Avant d'ajouter : « des discussions sont en cours entre Luis Campos et Jorge Messi. Ils ont pu se voir juste après le match aller du Bayern et sont sur la même longueur d’onde dans ce dossier. L’idée commune est de lever l’année optionnelle qui figure dans le contrat de Leo au plus vite, de graver cette prolongation dans le marbre (…) Pour l’instant, les choses ne sont pas actées. Cela prend un peu de temps, car des détails financiers sont encore à régler, que ce soit sur le salaire, les droits à l’image ou encore les bonus. »