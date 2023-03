OM : Igor Tudor est « têtu », ses choix inquiètent avant Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 21:54

Alors que l’ OM a renoué avec la victoire ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais, les choix tactiques d’Igor Tudor ne font pas l’unanimité.

Sonné par la claque reçue face au PSG, il y a une semaine en championnat, et éliminé aux tirs au but mercredi face à Annecy en quarts de finale d’une Coupe de France, l’Olympique de Marseille a enfin relevé la tête. Les Marseillais sont allés gagner dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

L’ OM réalise ainsi une excellente opération au classement. Les Marseillais occupent la 2e place de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e) et se relancent dans la course à une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Cette victoire permet surtout à l’ OM de mettre une série d’échecs inquiétants et de faire le plein de confiance avant la réception de RC Strasbourg dimanche au stade vélodrome. Toutefois, certains choix de l'entraîneur phocéen Igor Tudor lors de ce succes à Rennes ont étonné bon nombre d’observateurs de l’OM, dont l'ancien Marseillais Samir Nasri.

OM : Samir Nasri révèle le défaut majeur d’Igor Tudor

Le milieu offensif retraité, devenu consultant sur Canal +, a fustigé la mauvaise habitude du technicien argentin d’aligner ses titulaires habituels au détriment des nouvelles recrues. Sans condamner le travail de l’entraîneur croate à l’ OM, Samir Nasri a simplement regretté qu'Igor Tudor reste figé sur son même système de jeu en dépit des déconvenues survenues ces dernières semaines.

« Igor Tudor a quand même des joueurs pour faire souffler (les cadres). Il fait du très bon boulot, mais il est têtu. Quand il est enfermé sur une tactique, il y reste. C’est là qu’il doit évoluer », a indiqué l’ancien joueur de Manchester United et Arsenal. La question qui se pose à présent est de savoir si Igor Tudor changera de formule pour donner un second souffle à son équipe, cela reste peu probable.

Après des débuts compliqués à l' OM, l'entraîneur de 44 ans est toujours resté droit dans des bottes et sûr de ses idées. Une méthode qui s’avère efficace à Marseille. Il a de fortes chances donc qu’il réitère ses choix face au RC Strasbourg dimanche prochain.