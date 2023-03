PSG Mercato : Messi livre lui-même une première réponse au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2023 à 05:15

En négociations avec le PSG pour une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Lionel Messi a livré un indice sur sa situation actuelle.

Il y a quelques jours, la presse espagnole a révélé que Lionel Messi aurait des doutes sur une prolongation avec le Paris Saint-Germain et envisagerait désormais de changer d’air au terme de son, engagement avec les Rouge et Bleu, soit en juin prochain. Pour la suite de sa carrière, le septuple Ballon d’Or aurait des touches en Espagne, où le Barça veut le voir revenir, en Italie avec les supporters de l’Inter Milan qui le réclament, en Argentine avec les Newell’s Youth et aux États-Unis, à l’Inter Miami. Toutefois, l’ancien capitaine du FC Barcelone assure se sentir très bien à Paris.

« C’est vrai que je me sens très bien. La première année, j'ai eu besoin d’un petit peu de temps pour m'adapter à Paris pour différentes raisons, mais j’ai entamé cette saison vraiment différemment, avec beaucoup d’envie, beaucoup de désir. Je me sens plus à l'aise avec le club, avec la ville, avec tout ce que Paris signifie. Et la vérité, c’est que j’apprécie vraiment cette saison. Je pense que toute ma vie a été comme ça (…) Je suis arrivé dans un nouveau club et j'ai l’envie de pouvoir gagner le titre avec Paris, de pouvoir atteindre les grands objectifs que nous nous sommes fixés en début de saison », a confié Messi dans une interview accordée aux médias du club francilien. Et aux dernières nouvelles, le protégé de Christophe Galtier se dirigerait bien vers une prolongation en faveur des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Lionel Messi veut poursuivre avec le Paris SG

En effet, d’après les informations du journaliste Florent Torchut, bien introduit dans l’entourage de Lionel Messi, les négociations avancent bien entre la direction du Paris Saint-Germain et l’international argentin de 35 ans en vue d’un renouvellement jusqu’en juin 2024, voire jusqu’en 2025.

« Une prolongation en bonne voie ? Complètement. Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris. Avec sa famille, il a trouvé son équilibre et sa petite routine. C’était quelque chose de fondamental après une adaptation très difficile. Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. C’est sa volonté et celle de son club (...) Cela prend un peu de temps, car des détails financiers sont encore à régler, que ce soit sur le salaire, les droits à l’image ou encore les bonus », a révélé le correspondant de L’Équipe et France Football en Argentine dans les colonnes du journal Le Parisien.