Publié par ALEXIS le 08 mars 2023 à 15:19

Joueur décisif de l’ ASSE et aussi de la Ligue 2, Jean-Philippe Krasso est nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de février.

Élu meilleur joueur du mois d’août en Ligue 2 avec l' ASSE, Jean-Philippe Krasso est encore nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de février. Il est en compétition avec Alexandre Mendy (attaquant) du SM Caen et Moussa Doumbia (ailier) du FC Sochaux. Comme le buteur de l’AS Saint-Etienne, les deux autres nominés se montrent décisifs cette saison.

Jean-Philippe Krasso a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matches disputés dans le mois de février. Quant à Moussa Doumbia, il a été l'auteur de 3 buts, dont un doublé, et une passe décisive. Idem pour Alexandre Mendy avec le Stade Malherbe de Caen. Un beau trio de buteurs pour une compétition individuelle.

ASSE : Jean-Philippe Krasso déjà élu joueur du mois

Meilleur buteur de l’ ASSE et deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 (avec 13 buts et 7 passes décisives en 23 matches disputés cette saison), l’attaquant ivoirien est bien parti pour remporter un deuxième trophée individuel de l’UNFP (Union National des Footballeurs Professionnels), six mois après le premier.

Avant le résultat des votes, Jean-Philippe Krasso a déjà été récompensé par les supporters de l' ASSE. Il est élu joueur du mois ''Sorare'' par le peuple vert, au titre du mois dernier. Il a devancé les recrues hivernales : Niels Nkounkou (arrière gauche) et Gautier Larsonneur (gardien de but) à l’issue du vote des supporters. À noter que grâce aux performances de leur avant-centre de 25 ans, les Verts poursuivent leur remontée au classement. Partis de la 20e place fin décembre 2022, ils sont désormais 13es et sont tournés vers l'avenir.