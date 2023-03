Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 12:49

À quelques heures du coup d'envoi d'un match crucial pour le PSG face au Bayern, Marquinhos est incertain pour cette rencontre.

La saison du PSG se joue ce soir à Munich. Après la défaite 1-0 au Parc des Princes, le 14 février dernier, à l'occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris SG va devoir faire un exploit retentissant sur la pelouse de l'Allianz Arena ce mercredi soir. Une énième élimination prématurée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes serait un immense coup dur pour Christophe Galtier et le PSG.

Le calcul est simple, une victoire du PSG par un but d'écart emmènerait les deux équipes en prolongation, tandis qu'avec deux buts de plus que les Bavoirois, les Parisiens seraient assurés de se qualifier pour les quarts de finale. Pour cette rencontre, et à la grande différence du match aller, Christophe Galtier pourra compter sur la présence de Kylian Mbappé, qui compte bien porter son équipe comme c'est déjà le cas depuis le début de la saison.

Achraf Hakimi et Nordi Mukiele devraient également être opérationnels au PSG sur la pelouse du Bayern. En revanche, une incertitude de dernière minute est venue mettre un coup de froid dans les rangs parisiens.

PSG : Marquinhos pas totalement rétabli, sa titularisation remise en cause ?

C'est une première inquiétude pour Paris, à quelques heures du coup d'envoi de ce match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Touché aux côtes samedi dernier lors de la victoire 4-2 du PSG face au FC Nantes, Marquinhos ne serait pas encore totalement remis comme le souligne L'Équipe.

De ce fait, sa participation n'est pas encore assurée, et Christophe Galtier devrait attendre l'échauffement pour prendre une décision concernant une titularisation de Marquinhos au sein de la défense centrale parisienne ce mercredi soir. Les prochaines heures seront déterminantes pour Christophe Galtier et le Paris SG.