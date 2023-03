Publié par Thomas G. le 08 mars 2023 à 17:19

Mis sous pression après la crise de février, le choc de ce soir face au Bayern pourrait être fatal pour Christophe Galtier à la tête du PSG.

Ce soir, le Paris Saint-Germain poursuit sa quête d’un premier titre en Ligue des Champions. Le PSG doit créer l’exploit en battant le Bayern Munich qui reste sur 7 victoires consécutives dans la compétition. Ce match sera également décisif en dehors des terrains. L’issue de la rencontre pourrait notamment être déterminante pour l’avenir de Christophe Galtier.

Après la série de mauvais résultats au début du mois de février, l’entraîneur français était sur la sellette. Les succès face au LOSC et l’OM lui ont permis de conserver son poste. Cependant, si le PSG ne parvient pas à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Face au Bayern ce soir, la direction du club pourrait envisager de remplacer Christophe Galtier par un entraîneur plus expérimenté.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, deux techniciens seraient dans le viseur de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG aurait coché les noms de Massimiliano Allegri et de José Mourinho. L’entraîneur de la Juventus, a mené les Bianconeri à deux finales de Ligue des Champions en 2015 et 2017. José Mourinho a remporté la Ligue des Champions à plusieurs reprises (Porto, Inter Milan), sa capacité à transcender ses joueurs et sa rigueur tactique pourraient être de précieux atouts pour le PSG.

PSG Mercato : Christophe Galtier pourrait quitter Paris cet été

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, plusieurs entraîneurs ont tenté en vain de remporter la Ligue des Champions avec le Paris SG. Cette saison Christophe Galtier pourrait devenir le premier entraîneur à réussir cet exploit. En cas de qualification, l'entraîneur français conforterait sa place au PSG. L’absence de Neymar permet au technicien de 56 ans de pouvoir mettre en place un 3-5-2 avec Kylian Mbappé et Lionel Messi à la pointe de l’attaque.

Cette formation avait permis aux Parisiens de surclasser l’Olympique de Marseille lors du Clasico. Ce soir, les hommes de Christophe Galtier pourraient donc décider de l’avenir de leur entraîneur face au Bayern.