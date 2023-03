Publié par ALEXIS le 09 mars 2023 à 07:39

L’ OL est toujours privé de Malo Gusto, blessé et en soin à Chelsea. Laurent Blanc a lâché un indice sur le retour du défenseur.

Transféré à Chelsea par l’ OL pendant le mercato hivernal pour 35 M€, Malo Gusto a été laissé à la disposition de son club formateur, jusqu’à la fin de la saison. Mais manque de pot pour le jeune défenseur de l’Olympique Lyonnais, il s’est blessé à la mi-février. Touché à l’ischio-jambier, il a rejoint le club londonien pour se soigner.

Dans un communiqué officiel, le club de Premier League avait fait savoir que l’arrière de 19 ans « devrait rester en Angleterre pendant un certain temps sous la surveillance du staff médical des Blues ».

Et depuis bientôt un mois, Malo Gusto poursuit sa rééducation outre-Manche et n’est toujours pas de retour à Lyon. Laurent Blanc avait pourtant évoqué une blessure pas grave : « Il a un petit problème, ce n’est pas une rechute, ce n’est pas une déchirure, mais une inflammation de sa cicatrice. Ce n’est pas grand-chose. »

OL : Laurent Blanc, « on va attendre que Malo Gusto revienne »

Interrogé en conférence de presse, ce mercredi, sur la situation du N°27 de l’ OL, Laurent Blanc semble ne pas avoir plus d’information sur le cas du joueur. « J’espère qu’on va récupérer Malo […]. On va attendre qu’il revienne », a-t-il confié, sur la situation de la pépite des Gones.

L’international Espoir français (7 sélections) a disputé 17 matchs cette saison avec l’ OL et a été titulaire autant de fois. Son absence est un coup dur pour Laurent Blanc. Le technicien cévenol dispose certes de solutions alternatives au poste d’arrière droit, mais ils n’ont pas le niveau du natif de Décines-Charpieu.

« On est bien fourni en termes de potentiel avec trois joueurs qui peuvent évoluer à droite, mais ils n’ont pas le même profil. Le joueur le plus à l’aise offensivement amène plus de choses. Et il est blessé […] », a-t-il précisé.