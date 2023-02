ASSE : Laurent Batlles réagit à la blessure de Charbonnier

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 15:54

Recruté par l’ ASSE cet hiver, Gaëtan Charbonnier ne finira pas la saison, en raison d’une grave blessure. Laurent Batlles a réagi.

Menacée de relégation en National, l’ ASSE a sorti le chéquier en décembre 2022 lors de la trêve de la Coupe du monde 2022 pour recruter Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre. Le joueur a également accepté de quitter le club de Ligue 1 pour rejoindre celui de Ligue 2, engagé dans la lutte pour le maintien. L’avant-centre était même bien engagé dans sa mission, celle de sauver l’AS Saint-Etienne, car il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matches de Ligue 2. Mais il a été freiné dans son élan.

Victime d’une entorse au genou avec rupture du ligament croisé antérieur, le 11 février dernier, le joueur recruté comme joker est forfait jusqu’à la fin de la saison. L’ ASSE est ainsi contrainte de faire sans son nouveau buteur pour le reste de la saison, soit lors des 15 dernières journées du championnat. À commencer par le match contre Nîmes Olympique, ce lundi à 18h45 au stade des Antonins dans le Gard.

Laurent Batlles a décidé de ne pas recruter un nouvel avant-centre pour combler l’absence de Gaëtan Charbonnier, mais plutôt de faire confiance aux joueurs de son effectif actuel. « Je pense qu’on a la capacité de le remplacer, il va falloir s’adapter », a-t-il indiqué.

ASSE : Laurent Batlles affecté par la blessure de Charbonnier

Malgré donc les appels du pied de Dylan Saint-Louis, il va finir la saison avec Jean-Philippe Krasso (11 buts, 6 passes décisives en 20 matches), Ibrahima Wadji (4 buts, 2 passes décisives en 16 matchs) et la recrue estivale, Lenny Pintor. Le premier est l’actuel meilleur buteur de la Ligue 2 et vu les performances de Gaëtan Charbonnier, il est certain que son absence va se faire ressentir dans le vestiaire et dans le jeu de l’ ASSE. Ses coéquipiers l’ont d’ailleurs souligné dans leurs réactions après la blessure du buteur.

Laurent Batlles, lui, accuse même le coup ! « Ce n'est pas évident pour le joueur, car c’est sa santé qui est en jeu. Mais c'est comme ça, cela fait partie d'une saison. Ce n'est pas évident pour l’équipe de perdre un joueur comme Gaëtan. Il était important sur et en dehors du terrain », regrette fortement l’entraîneur de Saint-Etienne, avant d'affronter les Crocos à Nîmes, ce soir. Pour rappel, le N°10 de l' ASSE va se faire opérer du genou, cette semaine.