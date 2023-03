Publié par Gary SLM le 11 mars 2023 à 10:23

Plus rien ne va au PSG et les relations entre Neymar et Luis Campos le confirment. La star brésilienne a dit ses quatre vérités au conseiller football du Paris SG.

La situation de Neymar Jr au PSG n’est pas facile. Très bon en début de saison au point de retourner l’opinion de ses détracteurs, le milieu offensif de 31 ans a sombré dans la seconde partie de la saison après l’échec du Brésil en Coupe du Monde Qatar 2022.

PSG : Quand Neymar Jr attaque Luis Campos sur le mercato

Présentement éloigné des terrains de football à cause d’une blessure à la cheville, l’ancien joueur du Barça s’était défoulé sur Luis Campos avant son arrêt pour cause de blessure. En effet, Neymar est remonté contre ses dirigeants, Luis Campos en l’occurrence, et cela s’est fait sentir le 2 février dernier. C’était lors du match perdu par le Paris SG contre l’AS Monaco (3-1). Une altercation impliquant le coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé avait éclaté ce jour-là. Le compatriote de Marquinhos aurait critiqué les choix des joueurs recrutés par le technicien portugais à cette occasion.

Selon Romain Molina, Neymar Jr aurait jeté à la face de Luis Campos, venu détendre les esprits surchauffés : « Tu veux quoi toi avec ton mercato de D2 Portugaise ». Si cette information s’avérait exacte, la déclaration prêtée au brésilien en dirait long sur son ressentiment concernant le dernier mercato du PSG. L’attaquant français Kylian Mbappé estime lui aussi que la direction du club n’a pas recruté les joueurs qu’il faut au mercato estival. Le PSG avait pour objectif de remporter la Ligue des Champions pour laquelle il a été dégagé de la compétition par le Bayern Munich. Neymar Jr semble donc d’accord avec Mbappé sur les choix des dirigeants parisiens.

Mercato : Neymar va-t-il rester au Paris SG ?

Toute cette mauvaise ambiance ne présage rien de bon pour le Paris Saint-Germain au mercato estival en approche. L'avenir du Brésilien semble donc compromis au club parisien, selon plusieurs sources. Il se dit que les dirigeants parisiens pensent à le laisser retourner au FC Barcelone à qui il avait été acheté 222 millions d'euros.

Un éventuel départ de Neymar pourrait aussi entraîner celui de Lionel Messi qui serait déjà en pourparler avec les dirigeants barcelonais pour un retour en catalogne. L'argentin sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et n'a toujours pas donné d'accord pour une éventuelle prolongation. De son côté, Kylian Mbappé a fait savoir qu'il attendait la fin de la saison pour parler de la question de son avenir.