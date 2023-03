Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 15:23

Revenu sur sa signature à l’ ASSE cet hiver, Lamine Fomba se dit impressionné par les supporters des Verts, mais aussi transcendé par ces derniers.

Lamine Fomba (25 ans) était présent en conférence de presse, jeudi, en vue du match de l’ ASSE contre Amiens SC, ce samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard. Il a évoqué sa situation personnelle à l’AS Saint-Etienne où il n’est pas titulaire depuis sa signature fin janvier. Barré par la concurrence de Thomas Monconduit, il a fait 6 apparitions en Ligue 2 pour une seule titularisation, soit 173 minutes de jeu cumulées.

« Bien évidemment, mon ambition est d’être titulaire, en tant que compétiteur. Il faut être patient, continuer à travailler. Je m’attendais à cette concurrence, surtout à mon poste. Il faut batailler pour gagner sa place, mais c’est positif, c’est ça qui fait avancer le groupe », a réagi le milieu défensif recruté à Nîmes Olympique.

ASSE : Lamine Fomba, « les supporters nous poussent à nous donner à 200 % »

En un mois et demi de présence à l’ ASSE, Lamine Fomba est déjà conquis par les supporters du club ligérien. Un public qui le pousse à se surpasser quand il fait son entrée en jeu. Parlant de l’ambiance à Geoffroy-Guichard, il a déclaré : « Honnêtement, c’est beau. Plus de 25 000 personnes en Ligue 2, c’est incroyable . Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça donne envie de te donner à 200 %. »

Le nouveau joueur de l’ ASSE est vraiment impressionné par le peuple vert, véritable douzième homme de l'équipe de Laurent Batlles. « Ils nous poussent dans nos derniers retranchements. Quand on est en difficulté, ils nous aident à nous en sortir. Avec l’aide du public, parfois quand tu es plus fatigué, cela te pousse à donner encore plus. Pour les adversaires, ça peut les mettre en difficulté ».

À l'occasion de la venue d'Amiens SC à Saint-Etienne, plus de 20 000 supporters de l' ASSE sont attendus dans le Chaudron, ce samedi.