Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 21:23

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre a tenu tête au Stade Rennais (0-0), ce samedi. À la fin du match, Bruno Genesio n’a pas caché sa déception.

Une semaine après sa défaite à domicile contre l'Olympique de Marseille (0-1), le Stade Rennais a été tenu en échec ce samedi après-midi par l’AJ Auxerre, manquant ainsi une occasion en or de se relancer dans la course au podium. Un match nul qui n’arrange pas du tout les affaires de l’équipe de Bruno Genesio. Et vue la physionomie de la rencontre, les Auxerrois prennent un bon point, mais méritaient mieux face à des Bretons décevants. Très remonté contre ses joueurs, l’entraîneur du SRFC a poussé un énorme coup de gueule au micro de Prime Vidéo, pointant notamment le comportement de ses garçons.

« Je ne pense pas que ça soit le problème (l’absence de Terrier), ça fait trois mois qu’on a repris la compétition après la Coupe du Monde, on ne peut pas se réfugier derrière ce genre d’explications ou d’excuses, on manque beaucoup trop du sens du sacrifice, d’actions tranchantes, on est lent. Je suis très déçu du comportement de mes joueurs. Le résultat, je dis toujours que c’est, non pas secondaire, mais la conséquence de ce que l’on fait, là je suis déçu du visage que l’on a affiché, de l’attitude », a déclaré Bruno Genesio. Et il n’est pas le seul à être déçu après la prestation face à Auxerre.

Comme Bruno Genesio, Arthur Theate n’a pas aimé le match à Auxerre

Pour la toute première fois depuis l’arrivée de Bruno Genesio, le Stade Rennais a terminé une rencontre sans le moindre but. Un petit évènement qui passe cependant très mal au sein du vestiaire rennais comme l’a souligné le défenseur belge Arthur Theate, qui a insisté sur le manque de réalisme de ses coéquipiers et le manque de créativité offensive.

« Je pense qu'on a fait une meilleure deuxième période par rapport à la première. Elle n'était pas très très bonne. On essayait de trouver les interlignes, mais c'était pas facile (…) À un moment donné, il faut savoir frapper et tenter notre chance, chose que l'on ne fait pas. Je pense qu'il faut qu'on le fasse plus (…) La seule chose positive, c'est qu'on ne prend pas de but ce soir et qu'on conserve notre cinquième place pour le moment », a expliqué Arthur Theate en zone mixte.