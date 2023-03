Publié par Timothée Jean le 15 mars 2023 à 15:04

La théorie sur une future vente de l’ OM refait surface avec un potentiel acquéreur doté de ressources financières conséquentes.

Les récentes défaites de l' OM contre le PSG en Ligue 1 et Annecy en Coupe de France ont quasiment mis un terme au rêve marseillais de remporter au moins un titre cette saison. Mais à l’ OM, l’enjeu sportif reste avant tout européen. La feuille de route établie par Pablo Longoria, depuis sa nomination à la tête du club en février 2021, vise ni plus ou moins à faire de l’ OM un club capable de se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions.

En clair, l’ OM compte retrouver la place qu’il mérite parmi les meilleurs clubs européens. Et par la même occasion, mettre un terme à l’hégémonie de son grand rival, le PSG, sur le plan national. Pour y parvenir, les dirigeants phocéens mettent les moyens. Les recrutements XXL opérés par l’Olympique de Marseille au cours de ces derniers mercatos confirment cette ambition.

La direction marseillaise a même déboursé 32 millions d'euros pour s’attacher les services de Vitinha, ce qui fait du jeune joueur portugais le plus cher de l’histoire du club. Et l’ OM ne s’arrêtera sans doute pas en si bon chemin. Les rumeurs relatives à l’arrivée de nouveaux investisseurs dotés de ressources financières s'ébruitent déjà. Le nom de Rodolphe Saadé est notamment évoqué.

Vente OM : Rodolphe Saadé associé à un grand consortium pour le rachat de Marseille ?

À la tête d'un vaste empire maritime, la CMA-CGM, l’homme d’affaires franco-libanais a fait une entrée très remarquée à l’Olympique de Marseille. Sa compagnie maritime deviendra le principal sponsor maillot de l’ OM la saison prochaine, remplacement de la société Cazoo. Cette collaboration a été officialisée avant la Coupe du monde 2022 et elle sera effective à l’issue de l’exercice en cours.

Depuis l’annonce de ce partenariat, plusieurs personnalités du monde des affaires et de journalistes chevronnés n’hésitent plus alors à affirmer que Rodolphe Saadé « finira par racheter l’OM » des mains de Frank McCourt. Cette campagne médiatique le présente déjà comme le futur propriétaire de l’Olympique de Marseille. Cette prédiction est-elle crédible ? L’un des principaux instigateurs de la vente OM, Thibaud Vézirian, a répondu à cette question.

Vente OM : Marseille va devenir un "géant d’Europe"

Dans une interview exclusive accordée à Team Football, le journaliste est revenu sur ses investigations menées sur la possible cession de l' OM à de nouveaux investisseurs et maintient sa position initiale. Il est persuadé de la vente imminente de l’Olympique de Marseille. Même s’il ne confirme ni n’infirme cette information impliquant Rodolphe Saadé, Thibaud Vézirian reste très optimiste sur l’avenir du club qui pourrait retrouver sa place parmi les géants du football européen.

« L’OM redeviendra-t-il un géant européen ? Assurément oui ! Avec ce qui se prépare, l’ OM pourra jouer dans la cour des grands », a-t-il déclaré. De quoi relancer les théories sur un éventuel rachat du club phocéen. Fort de son réseau commercial mondial et de partenaires importants ayant des connexions en Moyen-Orient, Rodolphe Saadé pourrait être accompagné d’un « grand consortium » international et un « grand projet » pour prendre la relève de Frank McCourt à la tête de l’ OM.

Si cette idée aboutissait, l’ OM se retrouverait alors doté de moyens colossaux. Ce qui permettrait de faciliter l’arrivée de grandes stars, dont un certain Zinédine Zidane à Marseille. Néanmoins, Thibaud Vézirian préfère nuancer ses propos, en assurant que « tant qu’un deal n’a pas été officialisé, il n’existe pas ». Rappelant ainsi que tout peut arriver dans ce dossier sensible qui tient en haleine bon nombre de supporters marseillais. Pour l'heure, les rumeurs autour d’une future vente de l’ OM se multiplient de plus en plus, malgré les incessants démentis des dirigeants phocéens.