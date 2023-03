Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 18:34

À deux jours de défier l' OL au Groupama Stadium, un forfait de taille tombe au FC Nantes avec l'absence de Pedro Chirivella.

Après avoir tenu tête à l'OGC Nice dimanche dernier à la Beaujoire, le FC Nantes a rendez-vous avec l' OL au Groupama Stadium vendredi soir. Une rencontre alléchante qui fait office d'avant-première avant la bouillante demi-finale de Coupe de France prévue le 5 avril prochain dans l'antre nantais.

Néanmoins, même si la place au Stade de France ne se jouera pas dès vendredi, l'enjeu n'en reste pas moins immense pour ces deux équipes. Actuellement 14e du championnat, le FC Nantes ne possède que 6 points d'avance sur le premier relégable, et n'a pas le droit à l'erreur, sous peine de se mettre en danger dans la course au maintien.

Côté OL, l'Europe reste toujours l'objectif primaire des dirigeants, mais une nouvelle contre-performance serait quasiment fatale pour aller chercher une qualification européenne par le biais du championnat. Malheur au vaincu donc dans cette affiche, où les deux effectifs ne seront pas au complet, notamment au FC Nantes, où un forfait de taille a été officialisé ce mercredi.

FC Nantes : Pedro Chirivella absent face à l'OL vendredi

C'est une bien mauvaise nouvelle annoncée par Antoine Kombouaré ce mercredi en conférence de presse. En plus des traditionnels absents de ces dernières semaines qui sont Charles Traoré, Quentin Merlin et Marcus Coco, Pedro Chirivella doit également passer par la case infirmerie.

Le milieu espagnol souffre des adducteurs, comme c'était déjà le cas la semaine dernière, et ne pourra pas être à la disposition de son entraîneur pour la rencontre entre l' OL et le FC Nantes vendredi prochain au Groupama Stadium. Un coup d'arrêt pour Pedro Chirivella qui réalise une bonne saison avec le FCN, et qui a déjà pris part à 23 rencontres de championnat.