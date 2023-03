Publié par ALEXIS le 15 mars 2023 à 20:04

Une mauvaise nouvelle est tombée concernant Maxence Rivera, prêté par l’ ASSE l'été dernier. Il s’est blessé et il sera absent plusieurs semaines.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à l’ ASSE. Alors que Boubacar Fall est blessé et sa saison terminée, un autre joueur du club ligérien a contracté une blessure. Il s’agit de Maxence Rivera (20 ans), prêté à Puy Foot en National depuis l'été dernier.

Victime d’une entorse à la cheville lors du match contre le Red Star, au stade Bauer, le jeune attaquant formé à l’AS Saint-Etienne ne rejouera pas avant un mois minimum, selon les informations de son entraîneur en conférence de presse, ce mercredi. « Il a encore un examen complémentaire à faire, mais il pourrait avoir une absence de 4 à 6 semaines tout de même », a fait savoir Roland Vieira, avant la réception de Paris 13 Atletico.

ASSE : Roland Vieira regrette déjà l'absence de Maxence Rivera

Cette absence de Maxence Rivera est un coup terrible pour le club de Haute-Loire, actuel 15e du championnat. Roland Vieira a d’ailleurs exprimé son regret. « Ça n’est pas rien, car c’était le joueur en forme », a-t-il souligné, avant de tenter de se consoler : « Ça fait partie aussi de la gestion […]. On aura de quoi pallier son absence, même si on aurait préféré le garder avec nous. »

Maxence Rivera a été envoyé à Puy Foot pour engranger du temps de jeu, s’aguerrir et progresser. Il retrouvera donc l’ ASSE la saison prochaine. Il y a quelques jours, il a transmis un message dans ce sens à son club formateur, après le super but inscrit contre le Red Star. « C'est bien pour mon retour peut-être là-bas (à Saint-Etienne, ndlr). Il me reste encore un an de contrat à l' ASSE. Je suis donc Stéphanois encore l'année prochaine pour l'instant », a-t-il déclaré.