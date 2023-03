Publié par ALEXIS le 16 mars 2023 à 09:35

Laurent Batlles a donné des explications sur la série positive de l’ ASSE. Il évoque le mercato, l’état d’esprit des nouveaux joueurs et un nouveau système.

Laurent Batlles était l’invité du Club ASSE. Lors de son passage dans l’émission, il a livré le secret de la remontée de son équipe et la série d'invincibilité actuelle (4 victoires, 2 nuls).

Selon ses explications, l’AS Saint-Étienne a réussi à verser la tendance grâce à l’apport des joueurs recrutés pendant le mercato hivernal. Et aussi le changement de plan de jeu.

« Cela va beaucoup mieux depuis le début de l'année. On a beaucoup parlé avec les joueurs, on a beaucoup travaillé. Des joueurs sont arrivés, il y a eu un changement de système », a indiqué le coach des Verts.

ASSE : Batlles souligne l'apport de Charbonnier et Larsonneur

Parmi les renforts de l’ ASSE cet hiver, il y a Gaëtan Charbonnier, un avant-centre recruté à l’AJ Auxerre en Ligue 1 comme joker, en décembre. Mais il s’est blessé au genou en février et sa saison est terminée. « Le point noir, c'est la blessure de Gaëtan. Il nous fait défaut devant le but », a regretté Laurent Batlles sur TL7.

En plus de Charbonnier, l’entraineur des Stéphanois se réjouit de l’arrivée du nouveau gardien de but, Gautier Larsonneur. Grâce à ses arrêts décisifs, l’ ASSE a réussi deux clean sheets face à Dijon et Pau, lors de ses 4 victoires consécutives.

« Comme ‘’Charbo’’, Gautier est un leader de vestiaire. C'est un gros bosseur, performant et décisif. Il apporte beaucoup de sérénité. C'est important d'avoir un gardien comme ça », a-t-il apprécié.

Retour à la défense à trois, l'inspiration du coach de Saint-Étienne

Pour intégrer les nouveaux joueurs de son équipe, Laurent Batlles a dû opérer un changement de système. « Le retour à la défense à trois, c’est aussi en fonction des performances des uns et des autres. Notamment lorsque des joueurs sont arrivés au mercato […]. J’ai repositionné certains joueurs, mais ils se sont aussi approprié le système. Ce qui nous a permis d’être un peu plus solides et de prendre des points », a-t-il expliqué.

Sur le nouvel état d’esprit, le technicien de l' ASSE a déclaré : « Cet hiver, il y a eu du professionnalisme qui est arrivé à l’intérieur du vestiaire. De l’envie, de l’esprit compétiteur […]. Le fait de prendre quelques points a également redonné confiance. » Le club forézien aura fort à faire lors de la prochaine journée puisqu'il se déplacera au Havre, leader de Ligue 2.