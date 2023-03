Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 13:25

À la veille du choc de la 28e journée de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais, découvrez les compos probables de Christophe Galtier et Bruno Genesio.

Ce dimanche, à 17h05, le Paris Saint-Germain (1er) accueille le Stade Rennais (5e) au Parc des Princes pour le compte de la 28e journée du Championnat de Ligue 1. Toujours en course pour une qualification pour une place en Coupe d’Europe la saison prochaine, le club breton vient dans la capitale française avec beaucoup d’ambitions. Surtout que le groupe de Christophe Galtier sera orphelin de plusieurs de ses cadres, notamment en défense centrale. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe fait le point sur l’équipe possible que pourrait aligner l’entraîneur parisien.

Alors que Presnel Kimpembe est forfait jusqu’à la fin de la saison, Marquinhos, Sergio Ramos et Nordi Mukiele sont tous incertains pour la réception des Rouge et Noir. Le journal sportif explique que Lionel Messi et Kylian Mbappé vont animer l’attaque, tandis que le milieu de terrain devrait être l’affaire de Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Avec les nombreuses incertitudes en défense, le jeune milieu de terrain Zaïre-Emery pourrait être aligné en défense centrale aux côtés de Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Les deux latéraux devraient être Timothée Pembélé et Nuno Mendes.

En face, Bruno Genesio devrait pouvoir composer une équipe compétitive face au Paris Saint-Germain. Alors que les absents n’ont pas changé, avec notamment Martin Terrier, Jérémy Doku, Lorenz Assignon et Xeka, le Stade Rennais va pouvoir compter sur son capitaine Hamari Traoré, qui signe son retour à droite de la défense. Selon L’Équipe, le coach rennais va aligner son 4-3-3 habituel.

La compo probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Danilo, Zaïre-Emery, Bitshiabu

Milieux : Mendes, Ruiz, Verratti, Vitinha, Pembélé

Attaquants : Mbappé, Messi.

La compo probable du SRFC :

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Traoré, Omari, Theate

Milieux : Truffert, Majer, Santamaria, Fait

Attaquants : Bourigeaud, Kalimuendo, Gouiri.