Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2023 à 11:12

À l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Stade Rennais ce dimanche. De nombreux joueurs pourraient manquer ce match comme Sergio Ramos.

À trois jours du choc contre le Stade Rennais, qui compte bien arracher une place européenne à la fin de la saison, l’infirmerie du Paris Saint-Germain ne désemplit pas. Si Neymar et Presnel Kimpembe sont déjà forfaits pour le reste de la saison, Marquinhos, souffrant des côtes, ne reprendra la compétition qu’après la trêve internationale. Lors de la séance d’hier, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi n’étaient pas avec leurs coéquipiers, tandis que Sergio Ramos a dû quitter prématurément les terrains du Camp des Loges.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, le forfait de Marquinhos, Hakimi et Mukiele est d’ores et déjà acté pour le match de dimanche, à 17h, face aux Bretons. Concernant Sergio Ramos, la conférence de presse de Christophe Galtier, ce vendredi, permettra d’en savoir plus sur l’état du défenseur central espagnol. Le quotidien sportif précise cependant que le jeune Warren Zaïre-Emery a terminé l'entraînement dans une position de défenseur central. Le PSG ne disposant plus que de Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu (17 ans) en défense centrale. Mais ce n’est pas tout.

PSG : Après Sergio Ramos, Lionel Messi inquiète à son tour

Selon L’Équipe, Lionel Messi était lui aussi absent de l’entraînement jeudi avec ses coéquipiers. Aucune indication n’a fuité sur les raisons de cette absence, mais c’est un PSG bien décimé qui risque de se présenter devant le Stade Rennais dimanche après-midi. Mais aux dernières nouvelles, RMC Sport rapporte que LionelMessi ne souffre d'aucun pépin physique et sa présence dans le groupe des Rouge et Bleu pour la réception du SRFC n’est pas compromise. Devant la presse ce vendredi à 13h, Christophe Galtier va donner des nouvelles de ses hommes, dont la star argentine de 35 ans.