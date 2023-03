Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 16:21

À quelques heures du choc de Ligue 1 sur le terrain du Stade de Reims, l’ OM a dévoilé le groupe de joueurs convoqués par son entraîneur Igor Tudor.

Ce dimanche, à 20h45, l’Olympique de Marseille sera sur la pelouse du stade Auguste-Delaune pour affronter le Stade de Reims en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, qui sera diffusée sur Prime Vidéo, Igor Tudor a convoqué un groupe de 20 joueurs. Après la victoire du RC Lens hier soir face à Angers SCO (3-0), les Marseillais doivent absolument battre les hommes de Will Still pour reprendre leur deuxième place au classement, provisoirement occupée par les Sang et Or.

Mais la tâche ne s’annonce pas facile face à une équipe rémoise qui reste invaincue depuis 19 matches. Pour autant, l’entraîneur marseillais a fait appel à ses hommes forts du moment afin de ramener les trois points de la victoire en quittant Reims ce dimanche soir. Igor Tudor devra toutefois faire sans Leonardo Balerdi, suspendu deux matches après son expulsion contre le RC Strasbourg, mais aussi sans Sead Kolasinac et Amine Harit. Le jeune attaquant camerounais François-Régis Mughe (18 ans), buteur face à Annecy en Coupe de France, a été convoqué.

Le groupe de l' OM face à Reims

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Gigot, Mbemba, Bailly, Kaboré, Tavares

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Ounahi, Elmaz

Attaquants : Sanchez, Ünder, Vitinha, Payet, Mughe.

Concernant les compositions d’équipes possibles, Mattéo Guendouzi devrait être remplaçant du côté de Marseille, tandis que le Stade de Reims devrait se présenter avec le même onze que lors des trois dernières victoires.

La compo probable de Reims

Gardien : Diouf

Défenseurs : Abdelhamid, Foket, De Smet, Keita

Milieux : Matusiwa, Munetsi, Lopy

Attaquants : Flips, Ito, Balogun.

La compo probable de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Bailly,

Milieux : Clauss, Veretout, Rongier, Tavares

Attaquants : Malinovskyi, Sanchez, Ünder.