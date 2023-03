Publié par Timothée Jean le 20 mars 2023 à 13:00

Absent de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, Mattéo Guendouzi de l' OM a livré une analyse lucide sur le sujet.

Plus de deux mois après la défaite face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar, l’Equipe de France fait son retour à la compétition. Les Bleus sont attendus ce lundi 20 mars du côté de Clairefontaine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Ce premier rassemblement post-Coupe du monde se fait en l’absence de plusieurs Mondialistes, notamment Mattéo Guendouzi.

Présent dans le groupe de l’Equipe de France à l'occasion du dernier Mondial au Qatar, le milieu de terrain de l’ OM n’a finalement pas été retenu par Didier Deschamps en raison de sa perte de vitesse sous le maillot phocéen. L’international tricolore paye sans doute ses récentes prestations mitigées avec l’ OM. À l'instar de ses coéquipiers Jonathan Clauss et Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi ne participera pas aux deux prochains matchs de l'Equipe de France contre les Pays-Bas et l’Irlande.

OM : Mattéo Guendouzi respecte les choix de Didier Deschamps

À l’issue de la victoire de l’ OM sur la pelouse du Stade de Reims, le milieu de terrain tricolore est revenu sur sa non-convocation en Equipe de France. Mattéo Guendouzi ne compte pas remettre en cause les choix de Didier Deschamps. « Ce sont les choix du sélectionneur, il faut les respecter », a-t-il assuré au micro de Prime Video.

L’ancien joueur d’Arsenal n’est donc pas rancunier. En revanche, il tient la ligne initiale qu'il s’était fixée. Le milieu de terrain de l’ OM travaille d’arrache-pied dans le but de rehausser son niveau de jeu et être constant à Marseille en vue de revenir en Equipe de France. « Je vais continuer à travailler, encore plus dur que je le fais actuellement pour tenter d’y être cet été », a-t-il indiqué. Mattéo Guendouzi pourra profiter de la trêve internationale pour se ressourcer en vue d'un retour de forme à l'Olympique de Marseille.