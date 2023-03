Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 07:33

Soucieux d’apporter plus d’options offensives, avec notamment l’éventuel départ de Neymar Jr, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour Rayan Cherki cet été. L’OL pourrait être contraint de le laisser filer.

Arrivé comme le « Messie » en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar n’est jamais parvenu à confirmer tous les espoirs qui ont été placés en lui. Si le Paris Saint-Germain a disputé sa première finale de la Ligue des Champions en 2020, l’émir du Qatar, propriétaire du club, attend toujours de soulever la première Coupe aux grandes oreilles des Rouge et Bleu. Déçu des performances de la star brésilienne de 31 ans, les dirigeants parisiens seraient prêts à lui délivrer un bon de sortie en cas d’offre convenable durant le prochain mercato estival. Pour le remplacer, Luis Campos miserait sur un prodige de Ligue 1.

PSG Mercato : Rayan Cherki, remplaçant naturel de Neymar ?

Après avoir échoué de le recruter lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain envisagerait de relancer la piste Rayan Cherki en fin de saison. Considéré comme un futur crack et déjà désigné comme l’héritier de Karim Benzema, le milieu offensif de 19 ans brille sous les couleurs de son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Suivi par plusieurs grandes formations européennes, l’international espoir français possède le profil idéal pour succéder à Neymar Jr au sein de l’effectif du PSG, selon Jonathan Johnson.

« C'est exactement le genre de joueur qui manque au PSG, et même si je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est Neymar-esque, il a l'air de quelqu'un qui pourrait leur apporter beaucoup dans un rôle d'attaquant central », assure le journaliste anglais, qui est convaincu que l’OL ne pourra pas le conserver sans Coupe d’Europe la saison prochaine.

« Je ne vois pas Lyon le garder sans la coupe d'Europe [...] Je pense qu'il se rendra compte assez tôt que Lyon, surtout s'il ne gagne pas la Coupe de France, n'est tout simplement pas assez haut pour lui. Des joueurs comme Cherki doivent jouer l'Europe et s'ils continuent à la manquer, il est difficile de voir la logique d'une prolongation. Il est plus qu'assez bon pour jouer en Europe et c'est ce dont il a besoin pour son développement », ajoute le rédacteur du site Caughtoffside.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rayan Cherki est évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais Jean-Michel Aulas pourrait réclamer un chèque plus important pour le laisser partir cet été.