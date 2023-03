Publié par Timothée Jean le 21 mars 2023 à 14:56

Auteur de prestations mitigées lors des dernières sorties de l’ OM, Nuno Tavares n’est pas épargné par les critiques du côté du Portugal.

Distancé par le PSG en tête du championnat et éliminé de la Coupe de France par la modeste équipe d’Annecy, l’ OM nourrit encore de grandes ambitions en cette seconde partie de saison. Les Phocéens sont toujours engagés dans la course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Dimanche soir, l’ OM réalise d’ailleurs une belle opération au classement en allant s’imposer sur la pelouse du Stade Reims (1-2).

Cette victoire a permis au club phocéen de revenir à la deuxième place de Ligue 1. Lors de cette rencontre, l' OM a pu compter sur un Alexis Sanchez en très grande forme, qui a signé un doublé permettant à son équipe de renverser l’issue de la rencontre. En revanche, certains joueurs de l’ OM sont passés à côté de leur rencontre. C’est notamment le cas de Nuno Tavares qui alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée en provenance d’Arsenal.

Si ses qualités techniques et son apport offensif font du bien à l’Olympique de Marseille, le joueur portugais inquiète défensivement et dans son investissement sur le terrain. Ce qui ne lui fait pas gagner du crédit auprès des dirigeants et supporters marseillais.

OM : Nuno Tavares, un joueur à deux visages

Avec des prestations irrégulières, beaucoup d'erreurs techniques et une attitude parfois plus que limite, Nuno Tavares ne convainc pas vraiment dans la cité phocéenne. Son manque de constance à l’Olympique de Marseille ne passe plus inaperçu, y compris au Portugal. C’est du moins ce que confirme le journaliste de Trivela, Alexandre Ribeiro, dans une interview accordée au média Le Phocéen.

« On sait depuis le début qu'il est surtout un piston dans un système à trois centraux, car il n'a pas la rigueur pour être un véritable latéral. Mais on connait aussi ses grosses qualités physiques dans son couloir et sa capacité à avoir les deux pieds, ce qui n'est pas rien. En gros, un joueur à deux visages, avec d'énormes qualités et d'énormes lacunes qu'il n'a pas corrigées depuis le début de sa carrière », a-t-il expliqué.

De rudes critiques à l’égard du défenseur prêté à l’OM, qui devra sérieusement penser à élever son niveau de jeu s’il veut passer un nouveau cap dans sa carrière. Pour l’heure, la direction marseillaise ne songerait pas vraiment à le conserver à l’issue de son prêt.