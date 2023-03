Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 08:18

Alors que Luis Campos songe déjà à un éventuel remplacement de Christophe Galtier, le PSG a reçu un énorme avertissement pour l’une de ses pistes à ce poste.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier devrait bien terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais avec les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des Champions, l’ancien coach de l’OGC Nice pourrait déjà prendre la porte cet été. Les dirigeants du club de la capitale seraient même en train de sonder d’autres entraîneurs pour son éventuelle succession.

Si l’émir du Qatar, propriétaire des Rouge et Bleu, rêve toujours de Zinédine Zidane, Luis Campos aimerait voir José Mourinho débarquer pour prendre la relève de Galtier. Une piste validée par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Mais l’actuel coach de l’AS Rome ne semble pas faire l’unanimité sur sa capacité à faire remporter sa première Ligue des Champions au Champion de France en titre.

PSG Mercato : Riolo déconseille José Mourinho pour l’après-Galtier

Dans l’éventualité d’une succession de Christophe Galtier cet été, la piste José Mourinho prend de plus en plus d’épaisseur pour le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Rome, le Special One serait la priorité de Luis Campos pour occuper le poste la saison prochaine. Un mauvais choix selon Daniel Riolo. Dans l’After Foot de mercredi soir, le journaliste de RMC Sport a carrément mis en garde le PSG concernant le technicien portugais de 60 ans.

« Mourinho ? On n’est plus en 2010. Il a perdu l’énergie. Il n’a plus personne. Il est complètement fini (...) Le temps passe, les mecs perdent de l’énergie. Manchester United, Chelsea… Tous les clubs où il est passé, c’était le feu. Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends lui… », a analysé l’éditorialiste français avant d’annoncer clairement que Mourinho n’est pas l’homme de la situation pour le Paris SG en cas de départ de Christophe Galtier.

« D’abord tout Mourinho qu’il est, il sera confronté aux mêmes merdes avec ce vestiaire là (…) Même s'il vient, même s'il arrive à mettre l’autorité en place, qu’il n’y a plus de blessés, que les mecs sont opérationnels, avec son football, tu ne vas nulle part en Coupe d’Europe. Son football est fini. Il est dépassé. Son football ne donne plus rien en Ligue des Champions. Il n’est plus à la mode, il est fini Mourinho », a ajouté Riolo.

Le PSG est donc prévenu.