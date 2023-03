Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2023 à 21:14

En fin de contrat en juin 2024, Marcus Rashford pourrait changer d’air cet été et le PSG est intéressé. Mais Manchester United tient à son attaquant de 25 ans.

À l’instar de son compatriote Jude Bellingham, à qui Nasser Al-Khelaïfi avait publiquement déclaré sa flamme durant le Mondial au Qatar, Marcus Rashford fait tout aussi rêver le président du Paris Saint-Germain comme il l’avait d’ailleurs affirmé durant l’automne dernier. « C'est un autre joueur qui est vraiment extraordinaire. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être, l'été, pourquoi pas ? », avait notamment déclaré l’homme d’affaires Qatari.

Et selon les informations du Manchester Evening News, le club de la capitale française suivrait toujours avec attention la situation de l’international anglais de Manchester United. Surtout avec l’éventuel rachat des Red Devils. Toutefois, cette situation ne refroidirait pas l’ardeur des dirigeants mancuniens pour l’avenir de Rashford.

PSG Mercato : Marcus Rashford vers une prolongation à United ?

Présent en conférence de presse le mois dernier, Erik Ten Hag a fait le point sur la situation de Marcus Rashford. Même si Manchester United a activé la clause d’une année supplémentaire incluse dans le contrat de Rashford, son entraîneur assure que sa prolongation reste une priorité pour la direction du club.

« Bien sûr, le nouveau contrat de Rashford est une priorité. Nous y travaillons, nous attendons, mais en arrière-plan, nous travaillons dur. Bien sûr nous devons le garder », confiait le technicien néerlandais. Et ce vendredi, le tabloïd britannique The Sun révèle que les Red Devils seraient prêts à proposer un salaire de 225.000 euros par semaine à l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pour le conserver encore quelques années.

Auteur de 27 buts et 9 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, le natif de Manchester espère probablement un peu plus que ce que le montant proposé en ce moment. Reste maintenant à savoir si le Paris SG sera disposé à faire beaucoup plus que les Anglais pour attirer Marcus Rashford cet été.