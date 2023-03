Publié par Dylan le 25 mars 2023 à 11:50

Étincelant avec l'Égypte vendredi face au Malawi, un buteur du FC Nantes a montré toutes ses qualités avant un rendez-vous contre Reims en Ligue 1.

Une bonne nouvelle qui tombe à pic pour le FC Nantes. Sans victoire en championnat depuis le 12 février dernier (1-0 contre le FC Lorient), le club des Bords de l'Erdre pourra compter sur un renfort de taille pour son prochain match. Pour rappel, les hommes d'Antoine Kombouaré devront affronter le Stade de Reims de Will Still (9ème), qui n'a connu qu'une seule défaite sur ses 19 matchs à la tête du club. Seulement quatorzièmes de l'élite, un succès est attendu pour relancer la machine.

Ce renfort, ce n'est autre que Mostafa Mohamed. L'attaquant du FC Nantes a rendu une copie plus que correcte lors du match Égypte-Malawi (2-0), comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. S'il n'a pas marqué, l'ancien de Galatasaray a épaulé ses partenaires en attaque dont le leader des Pharaons, Mohamed Salah. Il s'est fait remarqué dans un domaine particulier.

FC Nantes : Le jeu de tête de Mostafa Mohamed toujours efficace

Titulaire face au Malawi vendredi, Mostafa Mohamed a beaucoup pesé dans les duels aériens. Déjà connu à Nantes dans ce domaine, l'attaquant égyptien a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Dès la 4ème minute de jeu, à la suite d'un coup de pied de coin tiré par Mohamed Salah, il place une tête puissante sur corner qui filera à côté des buts gardés par Charles Thom.

Huit minutes plus tard, le buteur du FC Nantes récidive en croisant sa tentative. Celle-ci passera malheureusement de peu à côté du poteau droit. Il faudra attendre la 84ème minute pour revoir une action aérienne de Mostafa Mohamed, la plus franche. Sur un centre de Zizo, le protégé d'Antoine Kombouaré catapulte le ballon sur la barre. Pas de réussite pour le Pharaon qui sortira sous les applaudissements du public trois minutes plus tard. Mais pour les Canaris, c'est un vrai soulagement avant le rendez-vous contre Reims.