Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2023 à 10:31

Pour Marca, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé le souhait du PSG de continuer avec ses stars, dont Lionel Messi. Mais à Barcelone, des voix s’élèvent.

Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, déclarait récemment : « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d’erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l’avenir. C’est une des transformations que nous menons au club. »

Selon les informations glanées par le Mundo Deportivo, le Qatar serait prêt à tout pour que le septuple Ballon d’Or reste en Ligue 1. « Depuis Doha, la capitale du Qatar et où résident ceux qui gouvernent vraiment au PSG, l’ordre a été donné à Al-Khelaïfi, le président du club parisien, de ficeler la prolongation de Messi par tous les moyens possibles », révèle le quotidien espagnol. Mais en Catalogne, les supporters du Barça poussent également pour un retour de l’international argentin de 35 ans.

PSG Mercato : Le public du Camp Nou réclame Lionel Messi

Lors d'un match de la Kings League, la compétition organisée par Gerard Piqué, ce dimanche à Barcelone, le public du Camp Nou a lancé un appel du pied à Lionel Messi afin qu’il revienne en Catalogne. Libre le 30 juin prochain, le champion du monde 2022 n’a pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain malgré des discussions engagées depuis son retour du Qatar. Alors que son avenir est encore incertain, Lionel Messi se voit ainsi sollicité de toute part.

Les socios ont ainsi profité de la présence de Joan Laporta, président du FC Barcelone, au Camp Nou pour le Final Four de la Kings League, pour scander longuement le nom de leur ancien capitaine et faire passer un message clair à leurs dirigeants concernant le prochain mercato estival. Le PSG va donc devoir se montrer très convaincant s’il veut absolument garder Lionel Messi une saison de plus.