Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2023 à 19:04

Alors que Joan Laporta travaille à un retour de Lionel Messi au Barça, Nasser Al-Khelaïfi assure que la Pulga est encore dans les plans du PSG.

Après avoir multiplié les appels du pied plus ou moins directs, Joan Laporta a décidé de passer à l’attaque frontale concernant Lionel Messi. Alors que le contrat de l’attaquant parisien arrive à son terme le 30 juin prochain, le président du FC Barcelone a publiquement indiqué qu’il ferait le nécessaire afin de rendre possible le retour du meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas.

« Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle de Messi avec le Barça. On verra, mais il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes », a indiqué le dirigeant catalan dans une interview sur la chaîne Youtube de Joe Pompliano. Selon 90Min, le Barça serait prêt à offrir à la Pulga un contrat d’une saison avec une seconde en option. Avec ses difficultés financières, le leader de Liga lui proposerait un salaire de 6 à 7 millions d’euros annuels. Pour autant, le PSG n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi veut continuer avec Mbappé, Lionel Messi et Ramos

Interrogé ce vendredi par le journal madrilène Marca, Nasser Al-Khelaïfi a notamment évoqué les situations de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos. Alors que le FC Barcelone s’active pour un retour de l’international argentin de 35 ans, l’homme d’affaires Qatari assure que le Champion du monde 2022 fait encore partie des plans du Paris Saint-Germain.

« Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous attachons à ce qu'ils continuent. Nous allons analyser ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement. Nous n'allons pas commettre d'erreurs. Je pense qu'il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison. Nous nous concentrons sur la jeunesse et les jeunes talents. Nous allons continuer à investir dans le club et dans la transformation de l'avenir au sein de l’Académie », a expliqué Al-Khelaïfi.