Publié par Timothée Jean le 27 mars 2023 à 15:31

Pendant que la Ligue 1 est en pause en raison de la trêve internationale, les supporters de l’ OM se mobilisent pour le prochain match contre Montpellier.

La ferveur des supporters de l’Olympique de Marseille n’a pas encore faibli. Bien évidemment, lorsque l’équipe phocéenne enchaîne des résultats négatifs, les travées du Vélodrome se vident progressivement. Mais cette saison, ce n’est pas le cas. Malgré le fiasco en Ligue des Champions, amplifié par la terrible désillusion de l’ OM face Annecy en Coupe de France, le peuple marseillais est toujours à fond derrière l’équipe d’Igor Tudor.

La preuve, depuis l’entame de la saison, tous les matchs à domicile de l’ OM ont été disputés à guichets fermés. Et la réception de Montpellier HSC vendredi prochain au Vélodrome ne dérogera pas à la règle. L’ OM pourra en effet compter sur une forte mobilisation de ses supporters pour ce choc qui s’annonce décisif dans la course à L’Europe.

OM : Le Vélodrome sera plein en dépit de la sanction de la LFP

Comme l'indique La Provence dans son édition du jour, le match entre l’Olympique de Marseille et Montpellier HSC se jouera une nouvelle fois à guichets fermés. Et pour cause, tous les tickets disponibles ont trouvé preneur. L’ambiance promet ainsi d'être très intense dans l’enceinte phocéenne. Toutefois, le choc OM-Montpellier ne se jouera pas devant plus de 63 000 spectateurs en raison de la fermeture du bas du virage sud.

La commission de discipline de la LFP a récemment décidé de sanctionner l’ OM en raison de l’usage "d’engins pyrotechniques" par leurs supporters lors du match nul contre le RC Strasbourg (2-2). Le club phocéen sera donc privé d’une partie de ses fidèles supporters. Néanmoins, l’engouement autour de l’équipe phocéenne n'a pas encore baissé.

Les supporters de l’ OM ne masquent pas leur impatience de retrouver le Vélodrome après la trêve internationale. Il faudra tout de même que Valentin Rongier et ses coéquipiers renvoient l'ascenseur. L’ OM devra impérativement s’imposer face au MHSC sous peine de perdre sa deuxième place de Ligue 1 au profit du RC Lens. La formation phocéenne mettra ainsi fin à une série de quatre matchs sans succès à domicile.