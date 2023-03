Publié par ALEXIS le 28 mars 2023 à 01:01

Recrue estivale du FC Nantes, Fabien Centonze n’a pas oublié le RC Lens, son ancien club. Il déclare avoir été marqué par son passage à la Gaillette.

Fabien Centonze a rejoint le FC Nantes après la fermeture du mercato estival, en tant que joker. Il a été transféré du FC Metz le 22 septembre dernier contre un montant estimé à 4 millions d’euros, bonus compris. Le défenseur s’est lié au FCN pour cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027.

Titulaire 13 fois en 15 apparitions en Ligue 1, il est un joueur important de l’équipe d’Antoine Kombouaré. Fabien Centonze a également fait 2 apparitions en Ligue Europa et 3 en Coupe de France. Il a ainsi affronté le RC Lens, club dont il a défendu les couleurs en Ligue 2 pendant la saison 2018-2019. Grâce à un doublé d’Andy Delort sur penalty, le FC Nantes a éliminé le RCL (2-1) en quarts de finale.

FC Nantes : Fabien Centonze, « j’ai vécu une expérience en or au RC Lens »

Dans des propos confiés au site internet du FC Nantes, le polyvalent arrière droit ne cache pas son coup de coeur pour les Sang et Or. « Le RC Lens, je n’y ai joué qu’une saison, mais j’ai l’impression d’en avoir fait dix », a-t-il lâché. J’ai vraiment été bien accueilli. Il y avait aussi pas mal de nouveaux et on a pu créer des liens tous ensemble. J’ai vécu une expérience en or. Au-delà de ça, l’expérience footballistique est magique là-bas. »

Fabien Centonze avoue également avoir été séduit par les supporters du RC Lens. « J’avais cette impression, avec le soutien permanent du public, qu’on ne pouvait jamais être fatigué sur le terrain », assure-t-il. Le natif d'Isère avait disputé 40 matches toutes compétitions confondues avec le club nordiste, qui avait fini à la 5e place de Ligue 2.