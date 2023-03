Publié par Thomas G. le 28 mars 2023 à 12:58

Après l'annulation de l'enregistrement de son contrat, Gavi pourrait quitter le FC Barcelone libre et le Bayern Munich souhaiterait en profiter.

Symbole de la nouvelle génération dorée du Barça, l’international espagnol Gavi pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Le nouveau contrat du milieu de 18 ans n’a pas été enregistré et le numéro 6 barcelonais sera libre lors du prochain mercato estival. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone est sous la menace d’une sanction à cause du Fair-play financier. Les Blaugranas vont devoir réduire leur masse salariale cet été pour pouvoir garder Gavi et éviter une sanction de la Liga.

En parallèle, l’international espagnol est désormais libre de négocier avec le club de son choix et plusieurs formations européenes seraient intéressées par son profil. Selon les informations de Sky Sport, le Bayern Munich souhaiterait s’attacher les services de Gavi cet été. Les Bavarois aimeraient profiter de la situation contractuelle du jeune prodige espagnol pour réaliser un gros coup.

Les dirigeants du Bayern Munich auraient coché le nom de Gavi pour préparer la succession de Thomas Muller (33 ans). L’été dernier, les Bavarois avaient formulé une approche concrète pour enrôler l’international espagnol, mais le club allemand s’était heurté au refus du Barça. Cet été, le Bayern Munich pourrait ainsi recruter Gavi sans avoir à négocier avec le FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : Le danger s’intensifie pour le Barça dans le dossier Gavi

Dans le même temps, le FC Barcelone pourrait vendre plusieurs joueurs cet été afin d’éviter une sanction de la Liga. Ces ventes permettront également au Barça de pouvoir garder Gavi la saison prochaine.

Le départ de Gavi pourrait avoir de nombreuses conséquences pour le Barça. L’international espagnol est considéré comme l’un des porte-drapeaux du nouveau projet du FC Barcelone. D’autant plus que cette saison, Gavi a réussi à s’imposer en tant que titulaire dans le onze de Xavi. Reste à savoir si les Blaugranas parviendront à garder le prodige espagnol cet été malgré l'intérêt du Bayern Munich.