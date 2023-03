Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2023 à 17:41

Grand fan de Marcus Rashford, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à faire une folie pour envoyer l’attaquant de Manchester United au PSG l’été prochain.

En décembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait publiquement confirmé l’intérêt du PSG pour la star de Manchester United, Marcus Rashford. « C’est un autre joueur vraiment incroyable. Et libre ? Si Rashford est libre, tous les clubs vont se jeter dessus. On ne s'en cache pas, on a déjà parlé dans le passé, nous étions intéressés.

Mais ce n'était pas le bon moment pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », avait notamment confié le président du PSG à Sky Sports. Un peu plus de trois mois plus tard, la presse britannique assure que le club de la capitale française proposerait un véritable pont d’or afin de convaincre l’international anglais des Red Devils à rallier la Ligue 1 la saison prochaine.

PSG Mercato : Un salaire de 22 millions d'euros pour Marcus Rashford

À la recherche d’un attaquant en puissance capable d’évoluer dans un rôle de pivot afin d'offrir plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, le Paris Saint-Germain a tenté de s’attacher les services de Marcus Rashford. Prolongé unilatéralement par son club, le joueur de 25 ans pourrait toutefois quitter les rangs de Manchester United s’il ne paraphe pas un nouveau bail d’ici l’été puisqu’il est lié jusqu’au 30 juin 2024.

Selon The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi proposerait au compatriote d’Harry Kane un salaire hebdomadaire d'environ 455 000 euros, soit environ 22 millions d'euros par saison. Et Marcus Rashford verrait d'un bon œil un transfert au PSG pour jouer avec Kylian Mbappé. Actuellement rémunéré 200 000 euros par semaine à Man United, Marcus Rashford pourrait débarquer à Paris dans les mois à venir. Pour rappel, le Barça, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus seraient également sur les traces du natif de Manchester.