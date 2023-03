Publié par ALEXIS le 29 mars 2023 à 04:11

Parti du LOSC en 2017, Julian Palmieri a gardé une dent contre son ancien entraineur Franck Passi, mais aussi Franck Béria, qui était son coéquipier.

Cinq ans après son départ du LOSC où il est resté une saison (2016-2017), Julian Palmieri a profité d’une interview sur la chaîne YouTube Colinterview pour régler ses comptes avec Franck Passi.

Il en veut à l’ancien coach de Lille OSC pour l’avoir écarté de l’équipe professionnelle alors qu’il avait montré sa disponibilité et son engagement envers le club. En effet, il avait raté l’enterrement de sa mère au profit du LOSC qui avait un match capital contre Montpellier HSC (3-0).

« Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil… et ils m'appellent pour me dire que Franck Béria se blesse et qu'ils n'ont personne en arrière gauche. Ils m'ont demandé si je pouvais jouer, c'est-à-dire rater l'enterrement de ma maman. Je suis un soldat […] J’ai joué ce match et j'avais été très bon. J'avais fini en pleurs », a raconté Julian Palmieri.

LOSC : Palmieri tacle sévèrement Franck Passi et Franck Béria

Le défenseur a enchainé avec un autre match contre le FC Metz, avant de se retrouver sur le banc de touche, puis en dehors du groupe. « À partir de là, il (Franck Passi) m'a mis en tribune et ne m'a plus fait rejouer. Il ne m'a jamais donné d'explications », a confié Palmieri, avant de tacler sévèrement le technicien français : « Pour moi, ce mec n'a aucune valeur, il n'est pas honnête, il n'est pas franc du collier […]. Je pense qu'à un moment donné, il se foutait même de ma gueule. »

Julian Palmieri n’épargne pas Franck Béria, avec qui il était en concurrence au poste d’arrière latéral. Il dénonce l’attitude de l’ancien défenseur reconverti directeur du football au LOSC.

« J'ai mal vécu le fait qu'il me l'a fait à l'envers. À la fin de l'entraînement, il se cachait pour aller dans le bureau des dirigeants […]. À la fin de la saison, alors qu'il était encore joueur avec nous... c'est lui qui nous a appelés, Rio Mavuba, Vincent Enyeama et Marko Basa, pour nous dire qu'on était écarté du groupe et qu'on reprendrait dans un autre vestiaire. J'ai compris pourquoi je ne jouais plus… » , a révélé le joueur originaire de la Haute-Corse.