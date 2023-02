OL : Grosse frayeur à Lyon après la défaite à Auxerre, Passi rassure

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 18:08

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, l’ OL a chuté à Auxerre, vendredi soir, au stade Abbé-Deschamps. Mais les Gones pourraient compter sur ses cadres dans les prochains jours.

Franck Passi et les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont quitté la pelouse de l'Abbé-Deschamps sur une nouvelle défaite hier soir, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Malgré un but de Moussa Dembélé, les Gones se sont inclinés au coup de sifflet final de l’arbitre sur le score de 2 buts à 1, mettant ainsi un terme à une belle série de six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Mais ce n’est pas tout. Déjà privée de son capitaine Alexandre Lacazette, l’équipe rhodanienne a également perdu un cadre au cours de cette rencontre.

En effet, passeur décisif sur le but de Moussa Dembélé, Corentin Tolisso a dû céder sa place à Thiago Mendes à la 66e minute de jeu. Toutefois, son coach du jour, Franck Passi, a assuré que le milieu de terrain ne devrait pas être absent trop longtemps. L’adjoint de Laurent Blanc a évoqué une « petite alerte » musculaire et un principe de précaution pour la suite concernant le Champion du monde 2018. Mais ce n’est pas tout puisque l’ancien entraîneur du LOSC a également annoncé une bonne nouvelle pour le « Président ».

OL : Laurent Blanc de retour sur le banc face à Angers ?

Présent en conférence de presse après la défaite à Auxerre, Franck Passi s’est aussi prononcé sur la santé de son patron Laurent Blanc. Le technicien français pense que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France pourrait retrouver son poste la semaine prochaine, lors du déplacement à Angers, le samedi 25 février. « Laurent va de mieux en mieux, il pourrait être là la semaine prochaine », a rassuré Passi au micro de Prime Video. Une bonne nouvelle pour l’ OL.