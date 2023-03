Publié par Enzo Vidy le 29 mars 2023 à 17:53

Avant le choc prévu dimanche soir face à l'OL, le PSG enregistre les retours de Nordi Mukiele et El Chadaille Bitshiabu à l'entraînement.

La dernière ligne droite dans la course au titre s'apprête à débuter pour le PSG. Corrigés au Parc des Princes juste avant la trêve par le Stade Rennais le 19 mars dernier (2-0), les hommes de Christophe Galtier seront de nouveau sur leur pelouse dimanche soir, à l'occasion de la réception de l'OL.

Avec 7 points d'avance sur son dauphin marseillais, le PSG a déjà une main posée sur le trophée, mais il reste encore 10 matches de championnat à disputer, et les trois prochains matchs ne seront pas de tout repos pour les Parisiens. Après l'OL dimanche soir, le Paris SG se rendra à Nice, toujours invaincu depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc. Ensuite, le club de la capitale affrontera le RC Lens à domicile.

En ce qui concerne la rencontre de dimanche face à l'OL, le PSG pourra compter sur plusieurs retours défensifs. Il y a quelques jours, Marquinhos était de retour à l'entraînement, et le joueur brésilien a été imité ce mercredi par deux autres défenseurs parisiens.

PSG : Bitshiabu et Mukiele sont revenus à l'entraînement

Excellente nouvelle pour Christophe Galtier et le PSG. Diminué dans le secteur défensif lors de la défaite 2-0 face au Stade Rennais avant la trêve, le Paris SG devrait pouvoir aligner une défense bien plus solide pour la réception de l' OL dimanche soir. En effet, Culture PSG annonce ce mercredi que Nordi Mukiele a repris la course, et qu'un retour à la compétition se rapproche. La tendance est également positive pour El Chadaille Bitshiabu.

Touché au mollet face au Stade Rennais, le jeune défenseur de 17 ans était présent à la séance collective du jour, et devrait pouvoir postuler à une place dans le groupe dans quatre jours. Christophe Galtier aura donc plus de possibilités pour contenir le secteur offensif de l' OL dimanche prochain au Parc des Princes.