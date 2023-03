Publié par Enzo Vidy le 30 mars 2023 à 13:05

Touché aux adducteurs avec les Espoirs la semaine dernière, Warmed Omari s'est entraîné avec le Stade Rennais, et devrait jouer face à Lens.

Son retour de blessure a été difficile, mais depuis quelques semaines, Warmed Omari est redevenu un titulaire indiscutable dans la défense du Stade Rennais. Touché au pubis en fin de saison dernière, le jeune défenseur du SRFC a dû subir une intervention chirurgicale, l'éloignant des terrains pendant environ six mois.

Après la Coupe du monde, Warmed Omari revient dans le groupe du Stade Rennais. Il est titularisé le 29 décembre dernier, à l'occasion du déplacement des Rouge et Noir à Reims, et vit un premier calvaire. Son équipe s'incline 3-1, et les premiers doutes s'installent pour le jeune joueur de 22 ans.

Le 11 janvier dernier, à Clermont, Bruno Genesio redonne une chance à Warmed Omari. Mais là encore, le défenseur rennais passe au travers, et sera même exclu en fin de rencontre. Relégué sur le banc de touche durant quatre rencontres, il fait son retour en tant que titulaire à Varsovie, lors de la défaite 2-1 du Stade Rennais. Depuis, il est de nouveau bien installé dans la charnière centrale du SRFC.

Face au PSG le 19 mars dernier, Warmed Omari a été impeccable, contenant parfaitement Kylian Mbappé. Mais pendant la trêve internationale, la pépite de Bruno Genesio a dû renoncer au dernier match des Bleuets prévu mardi dernier face à l'Espagne, laissant planer une grosse incertitude pour la rencontre de samedi face au RC Lens.

Stade Rennais : Warmed Omari s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers

Bruno Genesio et les supporters du Stade Rennais peuvent souffler. Touché aux adducteurs avec l'Equipe de France Espoirs, Warmed Omari devrait tout de même être opérationnel samedi soir au Roazhon Park pour affronter le RC Lens. En effet, si l'on en croit les informations du journaliste François Rauzy, le défenseur du SRFC a pris part à la séance d'entraînement qui s'est tenue mercredi à la Piverdière.

Une bonne nouvelle pour les Rouge et Noir qui ont également enregistré le retour de Jérémy Doku, blessé depuis le 5 mars dernier et une défaite 1-0 des Bretons face à l' OM.