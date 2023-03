Publié par ALEXIS le 30 mars 2023 à 14:52

Après Batlles, Anthony Briançon, capitaine de l’ ASSE, a évoqué le match contre Niort en conférence de presse. Il annonce un sprint final à bien négocier.

L’ ASSE entame ses 10 derniers matchs de la saison, ce samedi contre Niort. Cette rencontre arrive après deux semaines de trêve internationale. Les deux équipes ont donc eu le temps de bien préparer ce rendez-vous capital. L’AS Saint-Etienne (12e avec 33 points) et Niort (20e avec 26 points) sont dans la course pour le maintien en Ligue 2.

L’enjeu de ce match est évidemment les trois points pour les Stéphanois et les Chamois Niortais. En cas de victoire, l’ ASSE s’éloignerait confortablement de la zone rouge. Si Niort l’emporte, il revient à 4 points des Verts.

ASSE : Anthony Briançon, « l’objectif est de battre Niort pour les mettre plus loin »

Saint-Etienne est sous la menace de cinq clubs, notamment le FC Annecy, Valenciennes FC et Pau FC, qui ont 33 points chacun. Lors de son passage en conférence de presse, Anthony Briançon a attiré l’attention de ses coéquipiers sur la situation encore fragile de l’ ASSE. « C’est un championnat très serré, beaucoup d’équipes jouent le maintien. Il faudra lutter jusqu’au bout. L’objectif est de battre Niort pour les mettre plus loin. »

Le club des Deux-Sèvres est certes la lanterne rouge, mais le capitaine des Verts ne le regarde pas de haut. Bien au contraire, il demande à ses coéquipiers de s’en méfier. « C’est une équipe athlétique avec de bons joueurs offensifs. Il faut énormément la respecter, car elle connaît parfaitement ces rencontres-là. Il faudra être très sérieux. » À l' ASSE, Thomas Monconduit et Léo Pétrot ne seront pas disponibles pour ce match programmé en ouverture de la 29e journée du championnat, car ils sont suspendus. Quant à Jean-Philippe Krasso, il est très incertain.