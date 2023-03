Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 15:52

L’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, pourra compter sur un important renfort face à Montpellier. Sead Kolasinac a fait son retour à l’entraînement.

C’est l’objectif prioritaire de l’ OM en fin de saison. Après l’élimination en Coupe de France face à Annecy, l’Olympique de Marseille est déterminé à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour accomplir cette mission, le club phocéen devra enchaîner des résultats positifs en vue de terminer à la 2e place de Ligue 1. Et cela passe par une victoire vendredi soir contre le Montpellier HSC.

Dauphin du PSG avec deux points d’avance sur le RC Lens, l’ OM n’a plus le droit à l’erreur. Les Marseillais doivent impérativement s’imposer face à Montpellier en vue de conserver leur place sur le podium. Et pour cette rencontre comptant pour la 29e journée de Ligue 1, Igor Tudor va pouvoir compter sur un retour de poids en défense. Sead Kolasinac a repris l’entraînement collectif.

OM : Sead Kolasinac est de retour à l’entraînement collectif

Touché aux adducteurs depuis le match nul entre l' OM et le RC Strasbourg (2-2) le 12 mars dernier, Sead Kolasinac a été convoqué avec la sélection de la Bosnie-Herzégovine lors de la trêve internationale. Toutefois, le défenseur polyvalent n'était pas présent sur la feuille de match lors de la victoire face à l'Islande (3-0). Le sélectionneur bosnien Faruk Hadzibegic ne souhaitait pas prendre de risque avec le joueur de 29 ans.

Par conséquent, Sead Kolasinac est rapidement retourné à Marseille dans le but de poursuivre ses soins médicaux. Et l’ancien joueur d’Arsenal semble totalement remis de sa blessure aux adducteurs. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux du club, on aperçoit Sead Kolasinac s’entraîner aux côtés de ses partenaires phocéens. Il devrait être opérationnel pour le choc entre l' OM et Montpellier HSC. Igor Tudor fera un point lors de la conférence de presse ce jeudi après-midi.