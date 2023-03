Publié par Enzo Vidy le 31 mars 2023 à 16:49

Pour le retour de l' ASSE samedi face à Niort, Laurent Batlles devra faire face à plusieurs absences. Voici la compo de Saint-Etienne.

Les choses sérieuses reprennent pour l' ASSE. 12e de Ligue 2 avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation, les Verts accueillent Niort samedi après-midi à Geoffroy-Guichard. L'objectif est clair, prendre les trois points pour conforter leur avance au classement, et pourquoi pas s'éloigner de la zone rouge en fonction des autres résultats du week-end.

À l'approche de cette rencontre, Laurent Batlles s'est présenté jeudi en conférence de presse, et a tenu à rappeler les objectifs de l' ASSE pour les semaines à venir. "On veut garder notre façon d’aborder les rencontres. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire ? Tout le monde est concerné dans ce championnat parce que le classement est serré et beaucoup d'équipes luttent pour la montée ou contre la relégation. Toutes les équipes vont donc se battre jusqu’à la fin. En terme de points, on sait que la barrière des 41-42 points est importante. Ça demande encore des victoires."

Un tout autre résultat qu'une victoire samedi n'est donc pas envisageable, mais l'entraîneur de l' ASSE devra composer sans quelques joueurs majeurs de son effectif.

ASSE : Monconduit et Pétrot suspendus, vers une titularisation de Nadé face à Niort

Laurent Batlles n'aura pas tous ses éléments forts à disposition. En effet, Léo Pétrot et Thomas Monconduit ne seront pas de la partie samedi face à Niort, tous les deux suspendus pour cette rencontre. Pour compenser ces deux absences, Laurent Batlles devrait faire appel à Mickaël Nadé pour prendre place dans l'axe gauche de la défense à trois de l'AS Saint-Etienne.

En ce qui concerne le milieu de terrain, l'entraîneur de l' ASSE devrait aligner un milieu identique à celui utilisé face au Havre lors du match nul 2-2 juste avant la trêve. De ce fait, Victor Lobry, Lamine Fomba et Benjamin Bouchouari devraient être positionnés devant la défense stéphanoise. Pour le reste, pas de surprise, Laurent Batlles devrait faire confiance à ses éléments forts, à savoir Jean-Philippe Krasso en attaque, ou encore Niels Nkounkou sur le coté gauche.

La compo probable de l' ASSE face à Niort :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : S. Sow, A. Briancon, M. Nade

Milieux de terrain : D. Appiah, B. Bouchouari, L. Fomba, V. Lobry, N. Nkounkou

Attaquants : J-P. Krasso, K. Bamba