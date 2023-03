Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 22:26

Avant le match contre l’ ASSE, le directeur général de Niort a battu le rappel des troupes. Il a surtout remobilisé les Chamois pour le maintien.

Lanterne rouge de la Ligue 2, Niort affronte l’ ASSE à Geoffroy-Guichard, le samedi 1er avril (15h), lors de la 29e journée du championnat. Les Chamois se sont remis à la tête à l’endroit la semaine dernière, en signant une précieuse victoire contre Laval (3-2). Grâce à ce succès, le nouvel entraineur Bernard Simondi a mis fin à une série de 5 défaites. De quoi redonner espoir à Mickaël Hanouna, directeur général des Niortais, avant d'affronter l'AS Saint-Etienne.

« Je suis optimiste, c’est mon rôle. Si je n’y crois pas, personne ne va y croire. On va y arriver. On a envie de continuer à avancer, gagner des matchs pour aller nous maintenir », a-t-il déclaré en conférence de presse.

ASSE : Le DG de Niort appelle à l'union sacrée contre Saint-Etienne

Mais pour assurer leur maintien, Niort a besoin d'une union sacrée autour de son équipe. C’est le message passé par le dirigeant, avant le match contre l’ ASSE. « Aujourd’hui, nous sommes surtout motivés et fixés sur le maintien de l’équipe. On va travailler tous ensemble et essayer de lutter jusqu’au dernier moment pour maintenir le club en Ligue 2. J’y crois, car nus sommes capables de le faire. Mais on ne pourra y arriver que si l’ensemble des composantes du club est uni pour réaliser cet objectif », a-t-il souhaité.

Les Chamois Niortais sont certes derniers, mais ils n'ont que 5 points en moins que le premier club non relégable, Rodez AF (16e). Et il reste encore 10 journées, soit 30 points en jeu. Par ailleurs, les quatre clubs relégables, en ce moment, se tiennent à 4 points d'écart : Laval (17e, 31 points), Dijon FCO (18e, 26 points), Nîmes (19e, 26 points) et évidemment Niort (20e, 26 points).