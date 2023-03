Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 21:22

Présent en conférence de presse à la veille du match entre l’ OM et Montpellier, Igor Tudor s’est exprimé sur les rumeurs l’envoyant à la Juventus.

Suite au départ inattendu de Jorge Sampaoli en juillet dernier, la direction de l’Olympique de Marseille n’a pas tardé pour trouver son successeur. Trois jours après son départ, le club phocéen est parvenu à mettre la main sur Igor Tudor. Arrivé dans un scepticisme général en raison de son manque d’expérience au haut niveau, le technicien croate a connu des débuts difficiles à l’ OM.

Ses premières semaines à Marseille étaient ponctuées par des tensions avec certains cadres du vestiaire. Et la préparation estivale catastrophique de l’ OM ne jouait pas en sa faveur. Son départ était même réclamé par certains supporters. Mais six mois après ces événements, Igor Tudor est parvenu à renverser la situation, en imposant un football séduisant et efficace à Marseille.

OM Mercato : Igor Tudor dément les rumeurs l’envoyant à la Juventus

Désormais, tout le peuple marseillais est à fond derrière l’ OM et son entraineur. Et son travail remarquable sur le banc phocéen commence à attirer l’attention. Dernièrement, la presse italienne révélait que la Juventus songerait sérieusement à le recruter en cas de départ de Massimiliano Allegri. Cette information a rapidement suscité une crainte chez les supporters de l’ OM en raison de l’attachement d’Igor Tudor pour la Juventus.

Mais l’entraineur de 44 ans a rapidement démenti cette rumeur, assurant qu’il a beaucoup de nouvelles qui sont inventées dans l’univers du football. « Je plaisante, mais vous croyez vraiment ce qu’écrivent les journalistes ? Cela fait partie du monde du foot où on parle de tout. De par mon expérience, beaucoup de nouvelles sont inventées. Cela génère des clics sur Internet, c’est un monde qui a toujours besoin de donner des nouvelles », a-t-il décalé devant les médias.

Pour l’heure, Igor Tudor est lié à l’ OM jusqu’en juin 2024 et préfère se concentrer sur les prochaines échéances. « Je ne commente pas ces informations, j’ai le match demain », a-t-il indiqué. 2e de Ligue 1, l’ OM accueille vendredi soir Montpellier dans le cadre de 28e journée de Ligue 1. Les Phocéens devront s’imposer face au MHSC afin de conserver leur place sur le podium.